Na zvaničnim nalozima Bijele kuće na društvenim mrežama osvanula je čestitka za Dan zaljubljenih sa tri srca i porukama "MAGA", "Ljubav" i "Tatica je kod kuće", što je izazvalo lavinu komentara.

Izvor: Joey Sussman / Zuma Press / Profimedia

Na društvenim mrežama Bijele kuće osvanula je čestitka povodom Dana zaljubljenih. Ista slika, koja prikazuje tri srca sa porukama, dijeljena je na raznim nalozima Bijele kuće na društvenim mrežama.

Na jednom piše: "MAGA" (Make America Great Again - Učinimo Ameriku Ponovno Velikom), na drugom je poruka: "Ljubav", dok je na trećem, ujedno i najvećem srcu poruka: "Tatica je kod kuće".

Ljudi pominju Epstina u komentarima

Srca podsećaju na bombone ili, kako neki pratioci profila Bijele kuće sugerišu, na male sapune. Ljudi takođe aludiraju na vezu između Donalda Trampa i Džefrija Epstina u komentarima, dok neki jednostavno ne mogu da vjeruju da se takav post pojavio na zvaničnim profilima Bijele kuće.