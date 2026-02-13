Donald Tramp odbio je da se izvini zbog rasističkog videa sa svog profila, tvrdeći da nije problematičan i da niko u Bijeloj kući zbog toga nije kažnjen, uprkos oštrim osudama.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Donald Tramp je nastavio da ignoriše široke kritike zbog rasističkog videa objavljenog na njegovom profilu na društvenim mrežama prošle nedelje, tvrdeći da nijedan zaposleni u Bijeloj kući nije snosio posledice zbog uvrijedljive objave. Američki predsjednik, koji je za objavu u kojoj su Barak Obama i njegova supruga Mišel Obama prikazani kao majmuni okrivio pomoćnika, tvrdi da video nije problematičan, piše Gardijan.

Trampova odbrana videa

Na pitanje novinarke Si-Bi-Es njuza Veidžije Đijang da li je "otpustio ili disciplinski kaznio zaposlenog koji je sa njegovog profila objavio video koji je uključivao Obame", Tramp je juče odgovorio negativno. Predsjednik je potom počeo da opravdava rasistički snimak, koji prikazuje Baraka i Mišel Obamu kao crtane majmune, navodeći da je riječ o referenci na animirani film "Kralj lavova", u kojem se majmuni inače ne pojavljuju.

Video objavljen na Trampovom profilu na društvenoj mreži Trut soušl kasno uveče kombinovao je dio dokumentarca koji teorije zavjere o izborima 2020. predstavlja kao činjenice sa nekoliko sekundi rasističke animacije bračnog para Obama.

Pokušavajući da umanji očigledni rasizam, koji je Bijela kuća isprva branila, a potom okrivila neimenovanog zaposlenog, Tramp je video opisao kao "prilično dugačak video u kojem je bio i mali isječak povezan sa Kraljem lavova". Ceo video, zapravo, traje tek nešto više od minuta.

Prema Trampovoj verziji, rasistički video nije bio problematičan jer je već bio široko dostupan na internetu. "Bio je vrlo, prikazivan je svuda, mnogo pre nego što je objavljen", tvrdio je Tramp, očigledno misleći na cio animirani isečak iz kojeg je preuzet rasistički prikaz Obaminih, a u kojem je on sam prikazan kao lav.

"Ali to je bio… vrlo snažan prilog o izbornoj prevari", dodao je Tramp, govoreći o videu koji iznosi neutemeljene teorije zavere, "a deo o kojem govorite bio je svuda, mnogo puta, verujem godinama."

Potpredsjednik umanjuje značaj

Potpredsjednik Džej-Di Vens takođe je u sredu odbacio zabrinutost zbog rasističkog videa, rekavši novinarima u Azerbejdžanu da je, pošto je bio na putu, "kontroverza počela i stišala se prije nego što sam uopšte uspio da joj posvetim pažnju". Vens je zatim ponovio Trampovu tvrdnju da je video, koji je bio objavljen 12 sati, uklonjen čim su uočene rasističke slike. U stvarnosti, portparol Bijele kuće isprva je branio video, koji je ostao na Trampovom profilu satima prije nego što je obrisan nakon osuda čak i od strane republikanskih pristalica predsednika.

"Znate, predsjednik je rekao da je zaposleni objavio video, da ga on nije ni pogledao cijelog, a kada ga je pogledao, skinuo ga je", rekao je Vens. "To nije prava kontroverza."

"Treba li da se izvini što je objavio video pa ga onda skinuo? Ne, mislim da ne treba", rekao je Vens. "Mislim da ljudi objavljuju stvari na društvenim mrežama i ako nešto objavite, a ne sviđa vam se, možete to da skinete."

Osude sa obije strane političkog spektra

Prvobitna objava sa Trampovog profila izazvala je trenutne kritike sa obije strane političkog spektra, uključujući i nekoliko istaknutih republikanskih senatora. "Molim se da je to lažno jer je to najrasističkija stvar koju sam vidio da je izašla iz ove Bijele kuće", objavio je na mreži Iks Tim Skot, jedini crni republikanac u Senatu.

"Čak i da se radilo o memu iz Kralja lavova, razumna osoba vidi rasistički kontekst ovoga", napisao je senator iz Nebraske Pit Rikets. "Bela kuća trebalo bi da uradi ono što svako radi kada pogreši: da ukloni ovo i izvini se."

Kongresmen iz Njujorka Majk Loler nazvao je video "pogrešnim i neverovatno uvredljivim", a kasnije je za Ej-Bi-Si izjavio da misli da je autor rasističke animacije "idiot". Međutim, čak i nakon što je Bijela kuća uklonila video, predsjednik je odbio da se izvini za otvoreno rasističku objavu. "Nisam pogriješio", rekao je prošle nedelje.