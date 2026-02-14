Marija Franka Ferero, udovica italijanskog industrijalca Michelea Ferera i doživotna počasna predsjednica Ferrero grupe, preminula je u 87. godini.

Izvor: Bruno Murialdo / Zuma Press / Profimedia /BRIAN HARRIS / Alamy / Profimedia

Marija Franka Ferera, udovica Mikelea Ferera, vlasnika Ferero grupe poznate po "Nuteli", "Kinderu" i "Ferero Rošeu", preminula je u 87. godini, objavili su italijanski mediji.

Izvor: Bruno Murialdo / Zuma Press / Profimedia

Nakon smrti supruga naslijedila carstvo

Nakon smrti svog supruga, tada najbogatijeg čovjeka u Italiji, 2015. godine, naslijedila je carstvo koje se sastojalo od oko 40 fabrika, više od 47.000 zaposlenih i godišnje prodaje veće od 18 milijardi eura.

Međutim, nije imala operativnu ulogu, već je bila doživotna počasna predsjednica grupe i Fondacije Ferero, a njen sin, Đovani, preuzeo je vođstvo kompanije.

Izvor: BRIAN HARRIS / Alamy / Profimedia

Italijanski mediji pišu da je Marija Franka Ferera rođena u Saviljanu 21. januara 1939. godine, da se školovala za prevodioca u Milanu i 1961. godine dobila posao prevodioca i tumača u Fereru, iako, kako je kasnije rekla, "nije voljela čokoladu".

Ljubav na prvi pogled

Tu je upoznala svog budućeg muža - bila je to ljubav na prvi pogled, a par se vjenčao 1962. godine. Godinu dana kasnije, rođeno je njihovo prvo dijete, Pjetro, ​​koji je preminuo 2011. godine od iznenadne bolesti, a zatim i Đovani 1964. godine.

Izvor: Alberto Gandolfo/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brojna odlikovanja

Njena diskretna filantropska posvećenost donijela joj je brojna priznanja, uključujući titulu Viteza Velikog krsta Ordena za zasluge Italijanske Republike, najvišeg priznanja u zemlji, 2024. godine.

Dana 19. decembra, na vanrednoj skupštini akcionara, jednoglasno je imenovana za doživotnu počasnu predsjednicu Ferero grupe.

"Njenom smrću, Italija gubi ličnost koja je, sa elegancijom i diskretnim dostojanstvom, otjelotvorivala model kompanije koja stvara vrijednost, uvijek pažljiva prema potrebama zajednice", bile su kojima joj je odala počast italijanska premijerka Đorđa Meloni.

Izvor: Silvia Muratore / Zuma Press / Profimedia