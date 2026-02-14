Bijela kuća je na Dan zaljubljenih objavila čestitku sa mapom Grenlanda u obliku srca i likom Madura, uz poruku 'Osvojio si mi srce'.

Izvor: Profimedia

Na zvaničnom nalogu Bijele kuće na društvenoj mreži Iks objavljene su četiri fotografije povodom Dana zaljubljenih. Jedna od njih prikazuje mapu Grenlanda u obliku srca sa porukom: „Vrijeme je da definišemo situaciju u našoj vezi“. Pored toga, administracija bivšeg predsjednika Donalda Trampa objavila je čestitku sa likom svrgnutog venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, na kojoj je političar prikazan u avionu, uz natpis: „Osvojio si mi srce“.

Bijela kuća je na društvenim mrežama objavila čestitku za Dan zaljubljenih sa motivima Grenlanda, svrgnutog predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i migranata, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

U okviru objave na zvaničnom nalogu Bijele kuće na društvenoj mreži Iks, koja se sastoji od četiri manje slike, nalazi se i čestitka za Dan zaljubljenih sa mapom Grenlanda u srcu i porukom: „Vrijeme je da definišemo situaciju u našoj vezi“.

Made just for youpic.twitter.com/DhSgnGK1M6 — The White House (@WhiteHouse)February 14, 2026

Administracija predsjednika Donalda Trampa je, takođe, objavila čestitku za Dan zaljubljenih sa likom svrgnutog venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, na kojoj je zarobljeni političar prikazan u avionu, a uz sliku je objavljen i natpis: „Osvojio si mi srce“.

Bijela kuća je posvetila posebnu čestitku za Dan zaljubljenih migrantskoj krizi – u obliku srca, s natpisom: „Moja ljubav prema tebi je jaka kao ljubav demokrata prema ilegalnim imigrantima“, i s porukom: „Letio bih 1.537 milja da popijem piće sa tobom“.

Na četvrtoj slici je sam Tramp, koji u ruci drži, kako je napisano, izvršnu odredbu 4547 i poruku: „UR My Valentine“, uz njegov potpis.