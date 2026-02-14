Administracija Donalda Trampa ističe uspjehe u borbi protiv trgovine drogom

Izvor: Kurir, X/Printscreen/@Southcom

Američka vojska objavila je na društvenim mrežama da je pogodila brod na Karibima, pri čemu su tri osobe ubijene, što je posljednji takav incident u nizu sličnih događaja u proteklih nekoliko mjeseci.

Administracija predsjednika Donalda Trampa pohvalila je svoje uspjehe u uništavanju plovila za koja se sumnja da učestvuju u trgovini drogom u tom području.

On Feb. 13, at the direction of#SOUTHCOMcommander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known…pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom)February 14, 2026

Vojska je u objavi na mreži Iks navela da je brod „učestvovao u operacijama trgovine narkoticima“.

Agencija Rojters nije mogla odmah da potvrdi ove navode.