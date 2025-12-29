Američka vojska razvija novu generaciju svemirskog radara koji će gotovo trenutno detektovati lansiranje raketa.

Izvor: L3Harris Technologies

Američka vojska pravi sledeći veliki korak u razvoju takozvanog "svemirskog radara" za praćenje balističkih i hipersoničnih raketa. Američka Agencija za svemirski razvoj (SDA) objavila je da su četiri kompanije dobile ugovore ukupne vrijednosti oko 3,5 milijardi dolara, kako bi razvile novu generaciju satelita za nisku Zemljinu orbitu.

Zadatak ovih satelita je jednostavan na papiru, ali izuzetno zahtjevan u praksi. Njihova uloga je da otkriju lansiranje raketa gotovo odmah po poletanju i da cilj prate tokom cijele putanje leta, uključujući i hipersonične projektile. Riječ je o segmentu Tracking Layer Tranche 3 u okviru programa Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA).

Planirano je raspoređivanje ukupno 72 satelita, čime bi se značajno proširila pokrivenost i ubrzalo izdavanje upozorenja. Posao su dobile kompanije L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Rocket Lab USA i Northrop Grumman, pri čemu će svaka izgraditi po 18 satelita. Najvredniji ugovor pripao je Lockheed Martin-u, u iznosu od 1,1 milijardu dolara.

SDA navodi da je lansiranje ovih satelita planirano za fiskalnu 2029. godinu.

Izvor: L3Harris Technologies

Sateliti će biti opremljeni infracrvenim senzorima, kao i optičkim komunikacionim terminalima i korisnim teretima za Ka-opseg. Predviđena je i rezervna telemetrijska, komandna i komunikaciona veza u S-opsegu za vanredne situacije.

Konstelacija će biti raspoređena u osam orbitalnih ravni, a sam sistem se gradi na osnovu "višeslojne" arhitekture. Sloj za praćenje će raditi zajedno sa transportnim slojem, odnosno mrežnom "transportnom" infrastrukturom SDA, koja prenosi podatke i isporučuje ih sistemima protivraketne odbrane.

Agencija naglašava da bi ova integracija trebalo da ubrza donošenje odluka u slučaju stvarne raketne prijetnje i da poboljša tačnost praćenja ciljeva.

Vršilac dužnosti direktora SDA, Gurpatap Sandu, izjavio je da će Tranche 3 značajno povećati pokrivenost i preciznost potrebne za zatvaranje "lanaca dejstva" protiv savremenih prijetnji. On je rekao da će sazvežđe objediniti funkcije ranog upozorenja i preciznog praćenja, pri čemu će dio korisnog tereta biti usmjeren na zadatke savremene protivraketne odbrane i generisanje putanja dovoljnog kvaliteta za navođenje presretača.

SDA razvija sistem u iteracijama približno na svake dvije godine. Tranche 1 su izgradili Northrop Grumman i L3Harris, dok su ugovori za 54 satelita iz Tranche 2 dodijeljeni kompanijama L3Harris, Lockheed Martin i Sierra Space u januaru 2024. godine. Kako primećuje SpaceNews, Tracking Layer se posmatra i kao važan element Golden Dome (Zlatna kupola) koncepta, višeslojnog sistema koji treba da objedini senzore, presretače i kontrolne petlje.