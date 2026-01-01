Američka vojska napala je pet plovila osumnjičenih za krijumčarenje droge, pri čemu je ubijeno najmanje osam osoba. SAD tvrdi da je u oružanom sukobu s narkokartelima.

Izvor: Profimedia/Handout/upi

Američka vojska saopštila je u srijedu da je tokom dva dana napala pet plovila osumnjičenih za krijumčarenje droge, pri čemu je ubijeno osam osoba, dok su drugi skočili u more i možda preživjeli. Južno zapovjedništvo SAD, nadležno za Južnu Ameriku, nije otkrilo gdje su se napadi u utorak i srijedu dogodili. Dosadašnji napadi izvođeni su u Karipskom moru i istočnom Pacifiku, piše AP News.

Na video-snimku napada od utorka, koji je objavilo Južno zapovjedništvo, vide se tri plovila kako plove u tijesnoj formaciji, što je neuobičajeno. Vojska tvrdi da su bila u konvoju duž poznatih ruta za krijumčarenje narkotika i da su „prije napada prebacivali drogu između tri plovila“. Za te tvrdnje nisu pruženi dokazi.

Opet bez dokaza

Prema navodima vojske, tri osobe su poginule u udaru na prvo plovilo, dok su ljudi sa druga dva skočili u more i udaljili se prije nego što su i ona napadnuta. Južno zapovjedništvo je saopštilo da je odmah obavijestilo američku Obalsku stražu kako bi pokrenula potragu i spasavanje, ali nije navedeno da li su preživjeli pronađeni.

Američke snage su u srijedu napale još dva plovila, ubivši pet osoba koje su navodno krijumčarile drogu. Ni u ovom slučaju nisu pruženi dokazi o krijumčarenju. Angažovanje Obalske straže je značajno jer se američka vojska našla pod oštrim kritikama nakon što su njene snage početkom septembra u drugom napadu ubile preživjele sa prethodno onesposobljenog plovila.

Sukob sa narkokartelima

Neki demokratski poslanici i pravni stručnjaci taj čin nazvali su zločinom, dok Trampova administracija i dio republikanaca tvrde da je drugi napad bio zakonit. Ovim poslednjim napadima ukupan broj poznatih udara na plovila od početka septembra porastao je na 35, a broj ubijenih na najmanje 115, prema podacima koje je objavila Trampova administracija.

Predsjednik Donald Tramp opravdao je napade kao nužnu eskalaciju radi zaustavljanja dotoka droge u Sjedinjene Države i ustvrdio da se SAD nalazi u „oružanom sukobu“ sa narkokartelima. Pored napada, Trampova administracija je pojačala vojno prisustvo u regionu u okviru eskalacije pritiska na venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, koji je u SAD optužen za narkoterorizam.

U međuvremenu, CIA stoji iza prošlonedeljnog napada dronom na pristanište za koje se vjeruje da su ga koristili venecuelanski narkokarteli, saznaje se od dvije osobe upoznate sa detaljima operacije. Riječ je o prvoj poznatoj direktnoj operaciji na venecuelanskom tlu otkako su SAD u septembru započele napade, što predstavlja značajnu eskalaciju u kampanji pritiska na Madurovu vladu.