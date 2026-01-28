Agenti američke Službe za carinu i imigraciju (ICE) pokušali su da uđu u ekvadorski konzulat u Mineapolisu, ali su ih zaposleni u toj diplomatskoj misiji u tome spriječili, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ekvadora.

Agenti ICE (Služba za carinu i imigraciju) pokušali su u utorak da uđu u ekvadorski konzulat u Mineapolisu, ali su ih zaposleni u konzulatu spriječili da uđu u prostorije, saopštilo je ekvadorsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Pokušaj ulaska naveo je Ministarstvo spoljnih poslova da pošalje "protestnu notu" ambasadi SAD u Kitu, glavnom gradu Ekvadora, zahtijevajući da se takvi incidenti "ne ponove", navodi se u saopštenju ministarstva. U saopštenju je incident okarakterisan kao "pokušaj upada agenata ICE u ekvadorski konzulat u Mineapolisu".

Navedeno je da su akcije osoblja konzulata u sprečavanju ulaska agenata ICE osigurale zaštitu ekvadorskih državljana koji su se u to vrijeme nalazili u zgradi.

Masovne deportacije i teško naoružani agenti ICE

Incident se dogodio tokom masovne deportacije koju je sprovelo oko 3.000 teško naoružanih agenata ICE i američke granične patrole raspoređenih u Minesotu po naređenju predsjednika Donalda Trampa prije nekoliko nedelja.

Ni Stejt department SAD ni Ministarstvo za unutrašnju bezbijednost, koje nadgleda ICE i Graničnu patrolu, nisu odmah odgovorili na zahtjeve Rojtersa za komentar.

Ministarstvo spoljnih poslova Ekvadora nije pružilo druge detalje. Ali svjedoci koji rade u prodavnicama u blizini konzulata rekli su da su vidjeli agente ICE kako pokušavaju da uđu u zgradu.

"Vidjela sam kako policajci napadaju dve osobe na ulici, zatim su te osobe ušle u konzulat, a policajci su pokušali da uđu za njima. Agenti nisu mogli da uđu u konzulat, koliko sam ja mogla da vidim", rekla je jedna žena, koja je tražila da ostane anonimna, navodeći kao razlog strah od odmazde savezne vlade.

Prema međunarodnom ugovoru, ambasade, konzularne kancelarije i drugi diplomatski objekti neke zemlje smatraju se suverenom teritorijom te nacije, zaštićenom diplomatskim imunitetom od neovlašćenog ulaska agenata drugih vlada.

Već dvoje ubijenih u operaciji Metro Surge

Operacija "Metro surdž", Trampova kampanja za sprovođenje imigracionih zakona u Mineapolisu, dovela je do pucnjave i ubistava dva američka državljanina na ulicama najnaseljenijeg grada Minesote, što je izazvalo nedelje protesta tamo i širom zemlje.

Kako je rastao politički pritisak za deeskalaciju napetosti, Trampov "car granice", Tom Homan, sastao se u utorak sa gradonačelnikom Mineapolisa i guvernerom Minesote u nastojanju da smiri krizu.