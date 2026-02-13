Skoro 11.000 sjevernokorejskih vojnika raspoređeno je u Kurskoj oblasti u Rusiji, od početka 2026. godine, tvrde izvori iz Južne Koreje.

Izvor: Printscreen/Tass

Gotovo 11.000 sjevernokorejskih vojnika nalazi se u ruskoj Kurskoj oblastiod početka 2026. godine kako bi podržali rat Moskve protiv Ukraine, prenijela je južnokorejska agencija Yonhap 12. februara, pozivajući se na obavještajne podatke Seula.

Jačanje savezništva Pjongjanga i Moskve

Od početka rata, Sjeverna Korejaje produbila odnose sa Rusijom, snabdijevajući je oružjem i raspoređujući svoje trupe kao podršku ruskim operacijama u Ukrajini tokom 2024. godine.

Prema podacima južnokorejske Nacionalne obavještajne službe (NIS), oko 10.000 sjevernokorejskih vojnika i 1.000 inženjerijskih jedinica trenutno je raspoređeno u ruskoj pograničnoj oblasti na liniji fronta.

Navodi se i da bi oko 1.100 vojnika koji su se u decembru 2025. vratili u Sjevernu Koreju moglo ponovo da bude upućeno u Rusiju radi učešća u ratu.

Veliki gubici, ali i veoma korisno ratno iskustvo

NIS procjenjuje da su gubici Sjeverne Koreje u Kurskoj oblasti dostigli oko 6.000 vojnika, poginulih ili ranjenih. Još u junu je britanska vojnoobavještajna služba izvijestila da je Pjongjang imao više od 6.000 žrtava tokom ofanzivnih operacija na ukrajinskoj teritoriji.

Uprkos tome, prema navodima NIS-a, sjevernokorejska vojska je pojačala iskustvo kroz savremene borbene taktike, način prikupljanja podataka sa bojišta i unaprijedila svoje sisteme naoružanja uz tehničku pomoć Rusije.

Ukrajinski upad u Kursku oblast 2024. godine

Kurska oblast graniči se sa Sumskom oblasti. Ukrajina je u avgustu 2024. pokrenula iznenadni upad na rusku teritoriju, zauzevši oko 1.300 kvadratnih kilometara u prvim mjesecima operacije.

Operaciju je planirao glavnokomandujući ukrajinske vojske, Oleksandr Sirski, sa ciljem da preusmjeri ruske snage sa istočnog fronta i poremeti planove Moskve za napad na region Sumi.

Rusija je, uz pojačanje od oko 12.000 sjevernokorejskih vojnika, pokrenula kontraofanzivu tokom proljeća, koja je kasnije primorala Ukrajinu da se povuče sa većeg dijela prethodno zauzete teritorije.

Direktno učešće u borbama

Sjeverna Koreja se tokom rata profilisala kao jedan od najbližih vojnih partnera Rusije, snabdijevajući je artiljerijskim granatama, balističkim raketama i ljudstvom.

Ukrajinska vojnoobavještajna služba (HUR) ranije je saopštila da su sjevernokorejske trupe učestvovale u napadima u pograničnim područjima Ukrajine, što je Kijev okarakterisao kao direktno učešće u borbenim operacijama.