79-godišnji učitelj osumnjičen da je napastvovao više od 100 maloljetnika širom Evrope. Prema zvaničnim informacijama u pritvoru se nalazi od 2024. godine.

Tužilac Etjen Manto obratio se novinarima u Grenoblu na jugoistoku Francuske kako bi javnost upoznao sa slučajem i pozvao svjedoke i druge moguće žrtve da se jave.

Prema navodima tužilaštva, zločini nad maljoletnicima počinjeni su u Nemačkoj, Švajcarskoj, Maroku, Nigeru, Alžiru, na Filipinima, u Indiji, Kolumbiji, kao i u francuskoj prekomorskoj teritoriji Novoj Kaledoniji. Leveg je u tim zemljama radio kao učitelj i instruktor.

Otkriće na USB uređaju

Broj žrtava utvrđen je na osnovu spisa koje je osumnjičeni sačinio na USB uređaju, u kojima je opisivao odnose sa maloljetnicima uzrasta od 13 do 17 godina. USB sa dokumentima, koji se sastoje od 15 svezaka, pronašao je njegov nećak, koji je, kako je naveo tužilac, istraživao "emocionalni i se*ualni život svog ujaka“.

U svojim "memoarima" osumnjičeni je takođe priznao da je "namerno izazvao smrt dvije osobe“, rekao je tužilac. Tokom istrage Leveg je priznao da je sedamdesetih godina jastukom ugušio svoju majku, koja je bila u terminalnoj fazi raka.

Na isti način devedesetih godina ubio je i svoju 92-godišnju tetku dok je spavala. Manto je pojasnio da ju je ubio jer se „morao vratiti u Sevene, a ona ga je molila da ne odlazi“. "Odlučio je da je takođe ubije, pa je uzeo jastuk i ugušio je", dodao je tužilac.

Apel žrtvama i svedocima

Tužilac je naveo da želi da identitet osumnjičenog, rođenog 1946. godine u Ansiju, bude poznat javnosti kako bi se potencijalnw žrtve javile Tužilaštvo je uputilo javni apel svedocima i mogućim žrtvama da kontaktiraju Istražni odsek žandarmerije u Grenoblu.

