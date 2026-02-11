U koordinisanoj akciji UKP-a, PU za grad Beograd i Višeg javnog tužilaštva uhapšene su tri osobe kod kojih je pronađeno osam kilograma kokaina, dva kilograma eksploziva, bombe, snajper i druga oprema.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U velikoj akciji UKP, PU za grad Beograd i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu noćas su uhapšene tri osobe kod kojih je zaplijenjena velika količina kokaina, eksploziv i oružje.

Zaplenjeno je 8 kilograma kokaina, a tokom pretresa kod uhapšenih je policija pronašla i dva kilograma eksploziva, nekoliko komada bombi, snajper, silikonske maske, nekoliko rotacija, mikrokamera, dron.