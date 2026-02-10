Marković je ubijen krajem decembra prošle godine, a Boljević je slobode lišen 3. januara. Prilikom hapšenja, kod njega su pronađeni pištolj i droga

Izvor: Uprava Policije CG

Budvanin Simo Marković nije ubijen iz pištolja koji je pronađen kod Nikole Boljevića kada je hapšen zbog sumnje da je izvršio tu likvidaciju, saznaje "Dan".

Naime, balističkim vještačenjem utvrđeno je da su projektili koji su pronađeni na mjestu ubistva i kojim je Marković usmrćen drugog kalibra od pištolja koji je pronađen prilikom hapšenja osumnjičenog mladića. Ipak, istražitelji i dalje provjeravaju da li je Boljević ubio Markovića, odnosno da li je prilikom izvršenja krivičnog djela koristio drugi pištolj.

Marković je ubijen krajem decembra prošle godine, a Boljević je slobode lišen 3. januara. Prilikom hapšenja, kod njega su pronađeni pištolj i droga. On je na saslušanju u tužilaštvu priznao da su narkotici njegovi, kao i pištolj, najavljujući da će naknadno objasniti zašto je nosio oružje. Ipak, bio je izričit da nije počinio ubistvo.

Takođe, prema nazvaničnim saznanjima "Dana", Višem državnom tužilaštvu, koje vodi istragu o ovom ubistvu, dostavljen je video-snimak svadbe na kojoj je Marković, navodno, preko razglasa slao uvredljive i prijeteće poruke pripadnicima "kavačkog klana" i njima bliskim osobama. Ipak, nije poznato da li je ovaj snimak uvršten u dokaze, budući da je u medijima pominjan kao mogući motiv zločina.

Beživotno tijelo Budvanina 30. decembra pronašao je radnik CEDIS-a, koji je o tome obavijestio policiju u 15 sati i 26 minuta. Kako je precizirao, nepomično tijelo u besvjesnom stanju bilo je u blizini Crkve Svetog Spasa i seoskog groblja u mjestu Markovići, na oko dva kilometra od magistralnog puta Cetinje–Budva. Tužilaštvo sumnja da je ubistvo izvršeno tako što je jedno lice, ili više lica, danima pratilo Markovićevo kretanje i navike kako bi bili sigurni kada i gdje će biti najpovoljnije da se izvrši krivično djelo. Utvrdili su da meta svakodnevno, maltene u isto vrijeme, dolazi u Markoviće, gdje je imao uzgajivačnicu lovačkih pasa. Kritičnog dana čekali su ga na tom mjestu i u njegovom pravcu ispalili više projektila, nakon čega su pobjegli. Po prijavi da je pronađeno beživotno tijelo, policajci su izašli na lice mjesta, gdje su pronašli više tragova, među kojima i 11 čaura iz pištolja rasutih od tijela stradalog u pravcu ulaza u crkvenu portu. Inspektori su odmah identifikovali ubijenog. U blizini tijela pronađeno je i vozilo koje je Marković koristio.