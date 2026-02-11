U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros u Ulici 8. marta u blizini gradskog groblja Čepurci, jedna osoba je povrijeđena, prenosi Portal RTCG.

Izvor: MONDO

Vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga udarilo u stub od rasvjete.

Kako su saopštili iz Operativno komunikacionog centra Uprave policije, udes se dogodio u 5:50 sati blizu raskrsnice sa Bulevarom revolucije i Bulevarom crnogorskih serdara, kada je jedno vozilo udarilo u stub od rasvjete.

Jedna osoba je povrijeđena i prebačena u KCCG na pružanje ljekarske pomoći. U OKC nijesu mogli da saopšte kolika je težina povreda. Policija će utvrditi okolnosti pod kojima se desila ova nesreća