Nešto poslije 2 sata iza ponoći pripadnici Službe zaštite i spašavanja uspješno su lokalizovali požar na lokomotivi teretnog voza koji je saobraćao na relaciji Bijelo Polje – Bar, saopštio je za Radio Bijelo Polje komandir Službe Edin Kolić.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

“U 2:20 minuta poslije ponoći primljen je poziv od strane mašinovođe da je došo do zapaljenja lokomotive teretnog voza koji je prevozio rudu, a kretao se iz pravca Bijelog Polja prema Baru. Mašinovođa je voz zaustavio na Slijepač Mostu što je dodatno otežalo gašenje, ali brzom intervencijom vatrogasaca spasilaca požar je stavljen pod kontrolu. Nakon što je druga lokomotiva odvukla zapaljenu do Mijatovog kola požarište je detaljno lokalizovano i pregledano zbog straha od širenja vatre, jer su se u njoj nalazili rezervoari ulja za trafoe sa kapacitetom 4700 litara”, istakao je Kolić.

Dodaje da je na terenu bilo osam vatrogasaca spasilaca sa dva specijalna i dva tehnička vozila, a intervencija je trajala do jutarnjih časova.