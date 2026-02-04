Najmanje 35 ljudi je stradalo, a gotovo 400 je povrijeđeno nakon višenedeljnih obilnih sniježnih padavina koje su pogodile Japan, dok vlasti upozoravaju da se najteži vremenski uslovi tek očekuju.

Izvor: Youtube/Nature Damage

Višenedeljne jake snežne padavine u Japan odnijele su najmanje 35 života, saopštili su državni zvaničnici. Gotovo 400 osoba je povrijeđeno, od čega je 126 zadobilo teške povrede, uglavnom u sjevernim i centralnim djelovima zemlje, dok je više od desetak objekata oštećeno.

Zaključno sa srijedom, 15 prefektura bilo je pogođeno ekstremnim vremenskim uslovima, a u pojedinim oblastima visina snijega dostigla je i do dva metra.

Zbog ozbiljnosti situacije formirani su i specijalni krizni štabovi, koji su upućeni u najugroženije regione.

Najviše stradalih tokom čišćenja snijega

Prema dostupnim podacima, većina poginulih i povrijeđenih stradala je usljed padova, dok su pokušavali da uklone snijeg sa krovova i prostora oko svojih domova. Zabilježeni su i slučajevi iznenadnih srčanih udara, povezani sa fizičkim naporom na niskim temperaturama.

U sjevernom gradu Uonuma, u prefekturi Niigata, poznatoj po proizvodnji pirinča, muškarac u pedesetim godinama pronađen je onesviješćen na krovu svoje kuće.

U gradu Nagaoka, muškarac u sedamdesetim godinama, kako se vjeruje, poginuo je nakon pada sa krova porodične kuće.

Opasnost od klizišta zbog topljenja snijega

Iako se vrijeme postepeno zagrijeva, vlasti upozoravaju da topljenje velikih količina snijega može izazvati klizišta, dodatno ugrožavajući bezbijednost stanovništva.

"Molimo građane da posebno obrate pažnju na svoju bezbijednost, da nose zaštitne kacige i koriste sigurnosna užad, naročito prilikom čišćenja snijega", izjavio je Minoru Kihara.

Sniježne nesreće česte u Japanu

Tačan uzrok ovogodišnjih ekstremnih snežnih padavina još uvijek nije poznat, ali nesreće i smrtni slučajevi povezani sa snijegom nisu rijetkost u Japanu.

Prema podacima Agencije za upravljanje požarima i katastrofama, tokom šest zimskih mjeseci prošle godine u Japanu je zbog snijega i leda stradalo 68 ljudi.