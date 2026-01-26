POPOS projekti, kako su objasnili, imaju za cilj da podrže osnovne potrebe stanovništva, a od 1998. su 57 takva projekta realizovana u Crnoj Gori.

Vlada Japana će obezbijediti 44.400 eura Opštoj bolnici Pljevlja za nabavku savremene ultrazvučne opreme za potrebe kardiološke službe, kao i 60.500 eura Opštini Kolašin za opremanje Službe zaštite i spašavanja specijalizovanim terenskim vatrogasnim vozilom za brze intervencije, pišu Vijesti.

Ambasada Japana je saopštila da će savjetnik u tom diplomatskom predstavništvu Saito Atsuši 27. januara, u 13 sati u "Vili Gorica" u Podgorici, potpisati donatorski ugovor direktorom Opšte bolnice Pljevlja Sašom Grbovićem i predsjednikom Opštine Kolašin Petkom Bakićem.

Događaju će prisustvovati i ministar zdravlja Vojislav Šimun, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić i predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš.

"Uključujući ove donacije, ukupan iznos japanske pomoći kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) u Crnoj Gori od 1998. godine iznosi preko 3,6 miliona eura. Ukupan iznos japanske pomoći Crnoj Gori u toku istog perioda premašuje 43 miliona eura", piše u saopštenju, kako javljaju Vijesti.

POPOS projekti, kako su objasnili, imaju za cilj da podrže osnovne potrebe stanovništva, a od 1998. su 57 takva projekta realizovana u Crnoj Gori.

"Vlada Japana obezbjeđuje finansijsku pomoć neophodnu za realizaciju projekata koji će doprinijeti ekonomskom i socijalnom razvoju. Zaštita životne sredine, zdravstvena zaštita, obrazovanje, komunalne delatnosti i socijalna zaštita su glavne oblasti interesovanja Vlade Japana", kazali su iz ambasade.