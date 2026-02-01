Njemački ministar odbrane poručuje da bi povlačenje podrške Kijevu otvorilo put nestanku suverene države i potencijalno pretvorilo rat u direktnu prijetnju Evropi

Izvor: Youtube/ Relax UHD/ Screenshot

Ministar odbrane Njemačke Boris Pistorijus oštro je upozorio na posljedice eventualnog prestanka pomoći Ukrajini u odbrani od ruskog napada.

„Ako sjutra prestanemo da podržavamo Ukrajinu, onda će prekosjutra doći kraj Ukrajini, kraj suverene i slobodne države usred Evrope“, rekao je Pistorijus gostujući u Donjoj Saksoniji.

„Ukrajina mora biti u stanju da djeluje iz pozicije snage i da eventualno, u nekom trenutku, bude sposobna da pregovara.“

Odgovarajući na kritike da se podrška prekida jer „to nije naš rat“, Pistorijus je poručio:

„Tačno, to nije naš rat, ali može postati naš. Ko sluša ruskog predsjednika Vladimira Putina, može doći samo do jednog zaključka – Putin se priprema“, upozorio je njemački ministar odbrane.

„Ne znamo da li i kada, ali on se priprema. On stvara uslove da nas ozbiljno ugrozi“, rekao je Pistorijus, misleći na Putinove poteze, navodeći kao primjer reorganizaciju ka ratnoj privredi, jačanje proizvodnje tenkova i povećanje broja vojnika.

„Putin je govorio o ozbiljnoj, nesalomivoj borbi za novi svjetski poredak. Možda to nikada neće učiniti“, rekao je Pistorijus, dodajući: „Ali kao ministar odbrane, ne želim ništa da prepustim slučaju.“