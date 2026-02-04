Palisa je priznao da Kijev trenutno ne može da dostigne idealni nivo popunjenosti jedinica, što otežava postizanje trenutne operativne prednosti.

Zamjenik šefa Kancelarije predsednika Ukrajine, Pavlo Palisa, izjavio je da je trenutno izuzetno teško obezbijediti potreban broj vojnika za front. Nema jednostavnih rješenja, ali se situacija na prvoj liniji fronta može značajno popraviti u narednih nekoliko meseci.

Palisa je priznao da Vojska Ukrajine trenutno ne može da dostigne idealni nivo popunjenosti jedinica, što otežava postizanje trenutne operativne prednosti.

Ipak, prema njegovim riječima, poslednjih sedam mjeseci pokazalo je pozitivan trend u mobilizaciji, što stvara osnove za postepeno rešavanje kritičnih problema u vojsci.

Zamjenik šefa kabineta Volodimira Zelenskog predviđa da će u naredna četiri do pet meseci doći do značajnog olakšanja u radu na taktičkom i operativnom nivou, uključujući smanjenje fragmentacije fronta – kada jedinice djeluju odvojeno, a ne kao koherentna cjelina.

Palisa je takođe kritikovao državu zbog lošeg informativnog vođenja mobilizacije i naglasio da ne postoje „čarobna rešenja“ za ovako dugotrajan sukob. Kao ilustraciju, naveo je istorijske primjere SAD tokom Vijetnamskog rata i Izraela u Pojasu Gaze, gdje je čak i dobro pripremljen rezervni sastav imao problema tokom dugotrajnog konflikta.

„Niko, osim nas samih, neće ovo uraditi“, zaključio je Palisa.

Ukrajincima koji se ne odazovu mobilizaciji prijete kazne, uključujući novčane sankcije i zaplijenu imovine.