Ministarstvo vanjskih poslova oštro osudilo incident i poručilo da će odlučno štititi suverenitet i bezbjednost građana

Izvor: X/@visionergeo/Printscreen

Jedan dron otkriven je u selu Sofija, u okrugu Droćija, u neposrednoj blizini ukrajinske granice, nakon čega je policija odmah zatvorila šire područje i uputila stručne timove za uklanjanje eksplozivnih naprava kako bi izvršili detaljan pregled.

Treći dron od početka godine

Iz moldavske policije saopšteno je da je ovo treći dron pronađen na teritoriji Moldavije od početka godine, što dodatno pojačava zabrinutost bezbjednosnih službi.

Oštra reakcija Ministarstva vanjskih poslova

„Ministarstvo vanjskih poslova Republike Moldavije snažno osuđuje svaki incident koji može predstavljati ugrožavanje vazdušnog prostora države i potencijalnu prijetnju bezbjednosti njenih građana“, navodi se u saopštenju tog resora.

Dodaje se da Moldavija ostaje čvrsta u odbrani svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te da nadležni organi pažljivo prate situaciju u koordinaciji sa svim relevantnim nacionalnim institucijama.

Indirektne posljedice rata u Ukrajini

Incident se dešava u trenutku kada se Moldavija sve češće suočava sa indirektnim posljedicama rata u Ukrajini. Tako je 31. januara zemlju pogodio veliki nestanak struje, koji je ostavio djelove Kišinjeva bez električne energije, zaustavio trolejbuse i onesposobio semafore.

Moldavske vlasti tada su saopštile da je prekid povezan s tehničkim problemima u ukrajinskoj elektroenergetskoj mreži i visokonaponskim dalekovodima koji povezuju dvije zemlje.

Ministar energetike Denis Šmihal ranije je upozorio da se Ukrajina suočava sa „značajnim nedostatkom električne energije“, usljed pojačanih ruskih napada na energetsku infrastrukturu, uključujući raketne i napade dronovima na ključne objekte.