Bezbjednosni štit iznad nuklearnog reaktora u Černobilju, u Ukrajini, koji je u februaru pogođen dronom, više ne može da obavlja svoju primarnu funkciju blokiranja radijacije, saopštila je IAEA, koja ukazuje da je potrebna ozbiljna restauracija.

Inspekcija čelične strukture, završene 2019. godine, utvrdila je prošle nedjelje da je udar drona u februaru degradirao zaštitnu konstrukciju, preneo je Rojters.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi upozorio je da je štit "izgubio svoje primarne bezbjednosne funkcije, uključujući sposobnost zadržavanja, ali da nisu trajno oštećene noseće strukture niti sistemi za praćenje".

Grosi je dodao da su popravke već izvršene, ali da je potrebna sveobuhvatna restauracija za dugoročnu nuklearnu bezbjednost.

Ukrajina za udar dronom krivi Rusiju, dok Moskva negira umiješanost u incident.

Prema izveštaju UN od 14. februara, ukrajinske vlasti su saopštile da je dron sa visokoeksplozivnom bojevom glavom pogodio elektranu, izazvao požar i oštetio zaštitnu oblogu reaktora broj četiri, uništenog 1986. godine.

Ujedinjene nacije su u februaru saopštile da su nivoi radijacije ostali normalni i stabilni.

Ruske snage su okupirale elektranu i okolno područje tokom više od mjesec dana na početku rata u februaru 2022. godine, navodi Rojters.

Eksplozija u Černobilju izazvala je širenje radijacije širom Evrope, a posljednji funkcionalni reaktor elektrane zatvoren je 2000. godine.

Štit je postavljen da bi se zadržao radioaktivni materijal preostao posle katastrofe iz 1986. godine.

IAEA je inspekciju sprovela paralelno sa istraživanjem štete na električnim trafostanicama tokom skoro četvorogodišnjeg rata između Ukrajine i Rusije.