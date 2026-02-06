Bez povrijeđenih i štete, incident pod istragom u jeku pojačanih bezbjednosnih mjera

Izvor: Profimedia

Mali dron srušio se 6. februara na teritoriji vojne baze u centralnoj Poljska, saopštile su lokalne vlasti.

Prema navodima poljske vojne policije, riječ je o dronu komercijalne proizvodnje koji je pao unutar baze 1. vazdušno-konjičkog bataljona u provinciji Lodz, nakon što se zakačio za drvo. U incidentu nije bilo materijalne štete niti povrijeđenih.

Policija je ubrzo identifikovala i privela osumnjičenog operatera – 22-godišnjeg državljanina Poljske, koji je optužen za kršenje vazduhoplovnih propisa. Prema važećem zakonodavstvu, za neovlašćeno upravljanje dronom u blizini vojnih objekata zaprijećena je kazna zatvora do pet godina. Istraga je u toku.

Ovo je drugi sličan incident u kratkom vremenskom periodu. Krajem januara mali dron srušio se i u vojnoj bazi u Pšasniš, u sjeverno-centralnom dijelu zemlje.

Poljska se već mjesecima nalazi u stanju pojačane bezbjednosne pripravnosti, posebno zbog rata u Ukrajini i blizine ruske eksklave Kalinjingrad i Bjelorusija. U septembru prošle godine poljske snage oborile su više ruskih bespilotnih letjelica koje su tokom napada na Ukrajinu ušle u njihov vazdušni prostor.

U međuvremenu, širom Evrope zabilježen je veći broj sumnjivih opažanja dronova iznad aerodroma, kao i vojnih i energetskih objekata, što je dovelo do privremenih prekida avio-saobraćaja i dodatno pojačalo strahove od ruskog hibridnog ratovanja.