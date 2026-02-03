Oboren iranski dron koji se približio američkom nosaču aviona u Arapskom moru.

Izvor: YouTube/screenshot/Broken Tank

Američki lovac F-35 oborio je danas iranski dron "Šahid 139" koji se približavao američkom nosaču aviona USS Abraham Linkoln u Arapskom moru, piše "Rojters". Za pomenuti portal je ovu vijest potvrdio visoki vojni zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država.

JUST IN - U.S. Navy shoots down an Iranian drone that was approaching the USS Abraham Lincoln — Reuters — Disclose.tv (@disclosetv)February 3, 2026

Incident se dogodio danas rano ujutru po lokalnom vremenu. Iranski dron se velikom brzinom približavao američkom nosaču aviona zbog čega je lovac F-35 hitno reagovao i oborio ga.

Da podsjetimo, ranije danas se dogodio sličan incident u Ormuskom moreuzu kada su tri iranska ratna broda prišla američkom tankeru. Prijetili su da će se ukrcati na njega zbog čega je reagovala američka mornarica koja je bezbjedno ispratila tanker.