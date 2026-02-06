Sastanak u Muskatu održan u sjenci rastućih tenzija, bez zvaničnog saopštenja Vašingtona

Izvor: Telegram/screenshot/РИА Новости

U Muskatu, glavnom gradu Omana, danas su održani razgovori visokih zvaničnika Sjedinjene Američke Države i Irana, u trenutku pojačanih tenzija između dvije zemlje i strahovanja od mogućeg novog vojnog sukoba.

Pregovori su uslijedili nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rasporedio dodatne vojne snage na Bliskom istoku, uključujući nosač aviona „USS Abraham Lincoln“. Taj potez Bijele kuće uslijedio je nakon nasilnog gušenja antivladinih protesta u Teheranu prošlog mjeseca, u kojima su, prema podacima organizacija za ljudska prava, stradale hiljade ljudi.

Iranski državni mediji saopštili su da su razgovori u Muskatu završeni „za sada“, bez preciziranja kada bi mogli biti nastavljeni. Zvanično saopštenje američke administracije o ishodu sastanka još uvijek se očekuje.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je da su pregovori bili isključivo usmjereni na nuklearni program Teherana, naglašavajući da Iran ne prihvata da se razgovori prošire na druga pitanja.

„Naši razgovori su isključivo usmjereni na nuklearno pitanje i ne otvaramo druge teme sa Amerikancima“, rekao je Aragči iranskim medijima.

S druge strane, SAD insistiraju da pregovori obuhvate i iranski program balističkih raketa, kao i podršku regionalnim oružanim grupama, što Teheran kategorično odbacuje kao temu razgovora.

Aragči je poručio i da se svi nuklearni pregovori moraju voditi bez prijetnji i pritisaka.

„Preduslov za svaki dijalog je uzdržavanje od prijetnji. Danas smo jasno istakli ovu poziciju i očekujemo da se ona poštuje kako bi se omogućio nastavak pregovora“, rekao je šef iranske diplomatije, dodajući da je današnji sastanak bio „dobar početak“, ali da će nastavak zavisiti od dodatnih konsultacija u prijestonicama dvije zemlje.

U međuvremenu, visoki iranski vjerski zvaničnik Ahmad Hatami izjavio je da Iran ne teži izradi nuklearne bombe, ali da neće obustaviti obogaćivanje uranijuma, odbacujući međunarodne pozive na prekid programa kao „nebitne“.

Istovremeno, Katar i Turska ponovo su pozvali na deeskalaciju situacije u regionu, ističući potrebu za dijalogom i mirnim rješenjima u trenutku kada SAD pojačavaju svoje vojno prisustvo u Persijskom zalivu.