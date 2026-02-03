Poljska vojna policija istražuje pad neidentifikovane bespilotne letjelice u blizini vojne baze sjeverno od Varšave, nedaleko od skladišta naoružanja i objekta za radio-izviđanje.

Izvor: x.com/Kaldock

Poljska vojna policija istražuje pad neidentifikovane bespilotne letjelice u blizini zgrade za radio-elektronsko izviđanje, javio je danas Poljski radio. Letjelica je u četvrtak pala na oko sedamdeset metara od skladišta naoružanja u vojnoj bazi sjeverno od Varšave, što je potvrdila i poljska vojska.

Vojna jedinica u Pržašnjišu, gradu udaljenom oko 80 kilometara od prijestonice, zadužena je za nadzor radio-komunikacija na sjevernim i istočnim granicama Poljske. To uključuje i Suvalki koridor, strateški izuzetno važnu pograničnu oblast između Poljske i Litvanije, članica NATO-a, i Bjelorusije i ruske enklave Kalinjingrad.

Taj koridor, dug oko 65 kilometara, smatra se najranjivijom strateškom tačkom NATO-a, navodi agencija dpa. Poljska vojska trenutno testira sisteme za odbranu od bespilotnih letjelica, dok analitičari upozoravaju da, uprkos izgradnji najveće konvencionalne vojske u Evropskoj uniji, Poljska zaostaje u ključnim tehnologijama dronova i protivdronovskoj odbrani.

Vojska je i ranije saopštila da je leteći objekat nalik balonu ušao u poljski vazdušni prostor iz pravca Belorusije. Poljska granična straža navodi da se takvi baloni često koriste za krijumčarenje cigareta i druge robe, ali ne isključuje mogućnost da se koriste i za testiranje reakcije poljskog sistema protivvazdušne odbrane.