Procijenjeno je da će projekat koštati više od dvije milijarde eura, pri čemu će se većina sredstava obezbijediti iz evropskih fondova kroz program odbrambenih kredita SAFE, dok će manji dio finansirati državni budžet.

Izvor: Instagram/skydaggerdrones

Poljska planira da u naredne dvije godine završi izgradnju utvrđenja protiv dronova duž svojih istočnih granica, kao odgovor na masovni upad ruskih dronova u poljski vazdušni prostor ranije ove godine.

„Očekujemo da ćemo prve mogućnosti sistema imati za otprilike šest mjeseci, možda čak i ranije“, rekao je zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik za britanski „Gardijan“.

On je pojasnio da će novi sistemi protivvazdušne odbrane biti integrisani u postojeću liniju zaštite izgrađenu prije deset godina, a obuhvatiće više slojeva odbrane, uključujući mitraljeze, topove, rakete i sisteme za ometanje dronova.

„Nešto od ovoga je predviđeno za upotrebu samo u ekstremnim ili ratnim uslovima. Na primjer, višecijevne mitraljeze je teško koristiti u doba mira, jer sve što ide gore mora i pasti dole“, istakao je Tomčik.

Incident u septembru, kada je više od deset ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor, izazvao je zatvaranje aerodroma, podizanje borbenih aviona i oštećenja na zemlji dok su dronovi obarani. Ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski tada je rekao da su napadi, iako dronovi nisu nosili municiju, bili pokušaj Rusije da testira Poljsku bez započinjanja rata.

Poljska sada ažurira svoje planove za jačanje istočnih granica, dok evropske države duž istočnog krila nastoje da unaprijede sisteme odbrane kako bi se efikasnije suprotstavile novim prijetnjama.