Dosad neviđen snimak Džefrija Epstina pokazuje osuđenog pedofila kako otvoreno govori o svom bogatstvu, statusu prestupnika i odnosu prema moralu, dok ga, kako se vjeruje, intervjuira Stiv Benon.

Dosad neviđen snimak na kome Džefri Epstin odgovara na niz pitanja o svom bogatstvu i činjenici da je registrovani seksualni prestupnik, nedavno je objavljen u dokumentima koji su postali javni, piše Skaj Njuz.

Na snimku se vidi Epstin, obučen u crnu košulju i sa naočarima, kako odgovara na pitanja. Kada ga voditelj upita da li je njegov novac „prljav“, Epstin odgovara: „Ne, nije.“ Na pitanje zašto, dodaje kratko: „Zato što sam ga zaradio.“ Na komentar da je bogatstvo stekao „savetujući najgore ljude na svijetu koji čine užasne stvari“, Epstin ističe da je „pitanje morala uvijek složena tema“.

Potom tvrdi da je donirao novac za pomoć u iskorenjivanju dječje paralize u Pakistanu i Indiji.

Kada ga voditelj pita o statusu prestupnika, Epstin odgovara: „Prva. Ja sam u onoj najblažoj.“

U bizarnoj razmjeni na pitanje da li oni kojima je davao donacije znaju odakle novac dolazi, Epstin je rekao: „Mislim da im kažete kako im sam đavo nudi novac u zamjenu za život djeteta… Oni bi ga uzeli.“

"Mislite li da ste Vi taj đavo?" prekida ga voditelj. "Ne, ali dobro vidim svoj odraz u ogledalu", odgovara Epstin.

"Ovo je ozbiljno pitanje. Mislite li da ste sam đavo?" insistira voditelj.

"Ne znam. Zašto to kažete?" pita Epstin.

"Zato što imate sve njegove osobine", započinje sugovornik, ali Epstin ga prekida: "Ne, ja se đavola plašim", odgovara mu.

Cijeli snimak možete pogledati ispod.

Vjeruje se da Epstajna intervjuiše Stiv Benon

Osoba koja intervjuiše Epstina ne vidi se na snimku, ali vjeruje se da je riječ o Stivu Benonu, moćnom arhitekti desničarskog populizma i bivšem glavnom strategu Donalda Trampa, koji je ovdje bitan jer je kao vrhunski medijski manipulator vjerovatno pokušavao "izbrusiti" Epstinov javni nastup prije suđenja.

Benon je tu dužnost u Bijeloj kući obavljao tokom prvih sedam mjeseci Trampovog prvog predsjedničkog mandata. Nije poznato kada i gdje je intervju snimljen, ko ga je snimio niti zašto je Benon razgovarao sa Epstinom.