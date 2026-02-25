Vlada Švajcarska najavila je isplatu po 50.000 franaka porodicama nastradalih i teško povrijeđenima u novogodišnjem požaru u baru u skijalištu Kran-Montana, u kojem je stradala 41 osoba.

Izvor: X/SuisseAlert

Švajcarska vlada najavila je danas da će isplatiti po 50.000 franaka (oko 55.000 eura) porodicama žrtava i teško povrijeđenima u novogodišnjem požaru u baru u skijaškom odmaralištu Kran-Montana.

Cilj tog "doprinosa solidarnosti" je da pruži brzu finansijsku podršku porodicama žrtava i preživjelima, te da posluži kao gest saosjećanja, saopštilo je švajcarsko Savezno vijeće, prenosi Rojters.

Švajcarski predsednik Gaj Parmelin izjavio je na konferenciji za novinare da vlasti dijele sa žrtvama i njihovim porodicama želju za istinu i pravdu.

"Želimo da znamo šta se desilo, zašto i kako je moglo biti spriječeno", rekao je Parmelin.

U požaru je stradala 41 osoba, a više od sto ih je povređeno.