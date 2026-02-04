Osuđeni pedofil Džefri Epstin poznat je po vezama sa najmoćnijim ljudima svijeta, ali i po skandalima, optužbama za seksualno zlostavljanje i mreži tajnih kontakata koja je godinama pod istragom vlasti.

Džefri Epstin je bio finansijer sa sjedištem u Njujorku, poznat po visokoprofilnim vezama sa najbogatijim i najmoćnijim ljudima svijeta. Optuživan za seksualno zlostavljanje mnogih maloljetnih djevojčica, Epstin je konačno uhvaćen i optužen za podsticanje maloljetnice na prostituciju na Floridi 2008. godine i postao je registrovani seksualni prestupnik.

Od kazne zatvora od 18 mjeseci, odslužio je 13 mjeseci. U julu 2019. godine, Epstin je ponovo uhapšen – ovog puta po federalnim optužbama za trgovinu maloljetnicima u seksualne svrhe. Dok je čekao suđenje, pronađen je mrtav u svojoj ćeliji 10. avgusta 2019. godine.

Sudski vještak je zaključio da je umro samoubistvom, ali zasebna istraga koju je pokrenula Epstinova porodica sugerisala je da je možda ubijen. U julu 2025. godine, istraga FBI-a i Ministarstva pravde zaključila je da je Epstinova smrt bila samoubistvo.

Školovanje Džefrija Epstina

Džefri Epstin je rođen 20. januara 1953. godine u Bruklinu, Njujork. Njegova majka, Polin, radila je povremeno kao pomoćnica u školi, dok je njegov otac, Simor, bio čuvar u Odsjeku za parkove i rekreaciju Njujorka. Epstin i njegov mlađi brat Mark odgajani su u porodici srednje klase, piše Biography.

Izuzetno pametan, Epstin je preskočio dva razreda i završio Lafajet srednju školu u Bruklinu sa samo 16 godina. Iako se upisao na Kuper Junion, a potom i na Njujorški univerzitet početkom 1970-ih, nikada nije stekao diplomu ni na jednom od ta dva fakulteta.

U galeriji pogledajte fotografije sa Epstinovog ostrvo

Ipak, Epstin je 1974. godine dobio posao predavača iz računice i fizike u Dalton školi, pripremnoj školi. Međutim, njegov rad tamo nije dugo trajao – otpušten je dvije godine kasnije zbog "lošeg učinka".

Čime se bavio Džefri Epstin

Prije nego što je Epstin napustio posao predavača u Dalton školi, uspio je da uspostavi važnu vezu sa jednim od roditelja svojih učenika: Alanom Grinbergom, izvršnim direktorom kompanije Ber Sternz. Impresioniran Epstinovom spretnošću sa brojevima, Grinberg mu je 1976. ponudio posao asistenta u kompaniji, i odatle je Epstin brzo napredovao, sve do savjetovanja nekih od najbogatijih klijenata kompanije.

1981. godine, Epstin je napustio kompaniju i osnovao svoju firmu za finansijsko savjetovanje, Interkontinental Asets Grup Ink, u kojoj je pomagao klijentima da povrate pronevjereni novac, ali je takođe asistirao i klijentima koji su pronevjeravali novac. Otprilike u to vrijeme počeo je prijateljima i kolegama da govori da radi kao obavještajni agent, tvrdnja koja nikada nije potvrđena. Ipak, njegovo povezivanje sa moćnim biznismenima koji su poslovali sa različitim vladama, kao i njegovo opsežno putovanje u inostranstvo sredinom 1980-ih, ukazivali su na mogućnost da bi tvrdnja mogla biti tačna.

1982. godine, Epstin je počeo da savjetuje agenciju za naplatu dugova, koja je kasnije otkrivena kao Ponzijeva šema vrijedna pola milijarde dolara. Smatralo se da je Epstin jedan od glavnih kreatora šeme, ali je prošao bez posledica, napustivši Tower nekoliko godina prije nego što je kompanija propala 1993. godine.

Epstin je počeo da savjetuje agenciju za naplatu dugova, koja je kasnije otkrivena kao Ponzijeva šema vrijedna pola milijarde dolara. 1983. godine , Epstin je osnovao Džej Epstin end Kampani (koja će kasnije biti preimenovana u Fajnensl Trast Kampani), firmu za upravljanje finansijama koja je navodno služila samo milijarderima. U to vrijeme postao je finansijski savjetnik milijardera Leslija Veksnera , izvršnog direktora L Brands i Viktorias Sikreta. Počevši od sredine 1990-ih, premjestio je svoju firmu na Američka Djevičanska ostrva kako bi izbjegao plaćanje poreza.

Početkom 2000-ih, Epstin je proširio svoj portfolio uključujući finansiranje medijskih kompanija, razvoj sredstava za hartije od vrijednosti i ulaganja u hedge fondove i startape. Takođe je osnovao svoj neprofitni fond donirajući milione institucijama poput Harvarda. Do danas niko nije otkrio različite izvore njegovog izuzetnog bogatstva.

Bogatstvo Džefrija Epstina

Sa svojom neto vrijednošću koja se procjenjuje na milijarde dolara (iako Forbes osporava ovu tvrdnju), Epstin je vodio život svjetskog džet-setera i družio se sa elitom svijeta, navodno uključujući predsjednika Donalda Trampa i bivšeg predsjednika Bila Klintona, suosnivača Majkrosofta Bila Gejtsa, glumca Kevina Spejsija, advokata Alana Deršovika i princa Endrua – poslednjeg koji je bio upleten u kontroverzu godinama nakon što je jedna mlada žena (koju je Epstin obezbijedio) medijima ispričala da je bila prisiljena da ima seksualne odnose više puta sa princom dok je bila tinejdžerka, počevši od 1999. godine.

Endru, koji se povukao sa kraljevskih dužnosti 2019. godine, platio je nagodbu svojoj tužiteljki 2022. godine.

Prema izvještajima, Epstin je obezbjeđivao maloljetne djevojke i mlade žene svojim moćnim prijateljima i instalirao velike sisteme nadzora širom svojih imanja u Njujorku, Palm Biču i Američkim Djevičanskim ostrvima kako bi snimao njihove seksualne aktivnosti i koristio ih za ucjenu.

Ostrvo Džefrija Epstina

Nakon što je svoje poslovne operacije uspostavio na Američkim Devičanskim ostrvima, Epstin je 1998. godine kupio susjedno ostrvo od 72 ara pod nazivom Litl Sent Džejms za nešto manje od 8 miliona dolara. Navodi se da je upravo tamo vodio svoje aktivnosti trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije i da se tamo dogodila većina njegovih pedofilskih činova. Rečeno je da su neke od najmlađih djevojčica koje su dovedene na ostrvo imale svega 12 godina.

U galeriji pogledajte fotografije Džefrija Epstina:

"Bejbi ranč"

Kao pobornik eugenike i transhumanizma, Epstin je kupio ranč u blizini Stenlija u Novom Meksiku, gdje je navodno namjeravao da "posije ljudsku rasu svojim DNK" tako što bi oplodio najmanje 20 žena, kako je objavljeno u članku Njujork Tajmsa iz avgusta 2019. godine. Druge nekonvencionalne ideje koje je Epstin usvojio uključivale su želju da zamrzne svoju glavu i penis, vjerujući da bi ih genetska tehnologija jednog dana mogla vratiti u život.

Kako je otkriven i optužen Džefri Epstin

Roditelji 14-godišnje djevojčice su 2005. godine prijavili vlastima u Palm Biču na Floridi da je Epstin seksualno zlostavljao njihovu ćerku. Iako je istraga na kraju otkrila desetine mladih žena i maloljetnica koje je Epstin navodno seksualno zlostavljao, on je na kraju optužen po samo dvije tačke: podvođenje maloljetnice radi prostitucije i vrbovanje maloljetnica radi prostitucije.

Sklapanjem "povoljnog sporazuma" sa vlastima Floride, Epstin je pristao da prizna krivicu za krivična djela vezana za prostituciju. Godine 2008. odslužio je 13 mjeseci od svoje 18-mjesečne kazne zatvora, uz velikodušne uslove koji su mu dozvoljavali odlazak na posao, a naloženo mu je da isplati odštetu za tri desetine svojih žrtava i da se registruje kao seksualni prestupnik.

Kasnije je otkriveno da je Aleksandar Akosta, tadašnji savezni tužilac za južni okrug Floride, smatrao da nema drugog izbora osim da ponudi blagu nagodbu Epstinu jer mu je, prema Akostinim riječima, rečeno da finansijer tajno radi za vladu. Ipak, Epstin nije bio nedodirljiv.

Sreća ga je napustila u julu 2019. godine kada su ga vlasti na Floridi uhapsile pod sumnjom za trgovinu maloljetnicima u svrhu seksualne eksploatacije. Izjasnio se da nije kriv, nakon čega mu je odbijena kaucija i poslat je u Metropoliten korektivni centar u Njujorku gdje je čekao suđenje.

Dok je čekao suđenje, pronađen je mrtav u svojoj ćeliji 10. avgusta 2019. godine.

