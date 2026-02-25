logo
Baka Prase poludio nakon priznanja JK da joj je slao gole fotke: Spomenuo djevojku i udario nikad gore na pjevačicu

Baka Prase poludio nakon priznanja JK da joj je slao gole fotke: Spomenuo djevojku i udario nikad gore na pjevačicu

Autor Ana Živančević
0

Baka Prase otkrio je detalje dopisivanja sa Jelenom Karleušom.

Baka Prase poludio nakon priznanja JK da joj je slao gole fotke Izvor: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Yotube/Telekom Srbija

Pjevačica Jelena Karleuša nedavno se pred kamerama domaćih medija, kada je došla na snimanje "Pinkovih Zvezda", dotakla Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase. Tom prilikom priznala je kako se povremeno čuje sa jutjuberom, aludirajući na to da joj šalje intimne fotografije.

Sada je i sam Bogdan dao svoj komentar povodom Karleušinih navoda, ističući da se nisu čuli od njihovog zajedničkog lajva, kada je bila gost na njegovom kanalu, kao i da joj je fotografiju poslao prije četiri godine.

Pogledajte fotografije Bake Praseta i Jelene Karleuše:

"Sa Karleušom se nisam čuo od našeg lajva. Čemu ovaj komentar sad?"

Baka Prase je priznao da joj je kao mlađi poslao intimnu fotografiju, kao i da se tada Karleuša navodno uplašila zbog veličine njegovog polnog organa.

"Ovo što pričam su činjenice, ali ne znam čemu sad otkrivanje ovih informacija javno. To je bilo prije četiri godine možda. Uplašila mi se što mi je ogroman i zato se nismo vidjeli", tvrdio je Bogdan.

"Cio internet zna da imam djevojku, baš ružno i Desingerica se zgranuo", govorio je Ilić.

"Ja njega stvarno gotivim"

Podsjetimo, Jelena Karleuša je stigla na snimanje Pinkovih zvezda i komentarisala dešavanja sa Bakom Prasetom i skandal na nastupu Dragomira Despića Desingerice.

"Treba da se čujem sa Bakom Prasetom. Ja njega stvarno gotivim, nadam se da je sve ok i da je riješio sve to", rekla je ona pa je otkrila da li ima rektiranja na estradi.

"Ja sam čula da ima. To rade vjerovatno ljudima koji imaju finansijske kockarske probleme narkomanske veze sa kriminalnim miljeom. Niko ne reketira ljude, poštene, normalno. Ne mislim konkretno na Baku, teška priča, ozbiljna priča. Mislim da neko ko se suočava sa reketiranjem zahtjeva baš ozbiljnu policiju koja se obračunava sa njima."

Izvor: Kurir/ MONDO

