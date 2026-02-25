Vaso R. osuđen na dvije godine i tri mjeseca zatvora zbog brutalnog prebijanja Dejane Ć. u Beranama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vaso R. (43) osuđen je prvostepenom presudom na dvije godine i tri mjeseca zatvora zbog brutalnog prebijanja Dejane Ć. (22). Ona je brutalno je pretučena u kafiću u kojem je radila u Beranama. Nju je 25. oktobra 2025. godine napao Vaso R. (43), koji ju je brutalno tukao čak i kada je nesrećna djevojka izgubila svest.

Nasilnik osuđen zbog dva krivična djela

Dejana Ć. je otkrila da joj je nakon nekoliko mjeseci pakla kroz koji je prolazila, i nakon nasilja, konačno laknulo jer je nasilnik osuđen. Vaso R. osuđen je na objedinjenu kaznu, prvostepenom presudom, u trajanju od dvije godine i tri mjeseca.

Remećenje javnog reda i mira - Godinu i dva mjeseca zatvora

Nanošenje teških tjelesnih povreda - Godinu i dva mjeseca zatvora

"Konačno mi je malo laknulo, mogu da počnem slobodno da dišem i da se vratim kući. Danas je izrečena presuda, njegov advokat će se sigurno žaliti Višem sudu u Beranama u Crnoj Gori. U tom slučaju, žaliću se i ja, ali mislim i nadam se da mu neće smanjiti kaznu", rekla je sa olakšanjem Dejana.

Ona je ispričala i kako je nasilnik reagovao tokom izricanja presude.

"Sada je prvi put rekao da mu je žao i da želi da se izvini. Sigurna sam da je bio ubeđen da će ga osloboditi jer je to njegov grad i jer se i ranije izvlačio. Hvala Bogu, pravda je bila na mojoj strani", kazala je ona.

"Urlao na sudiju i na sve u sudnici"

Dejana je istakla da je prethodno suđenje bilo vrlo traumatično jer je, prema njenim tvrdnjama, osumnjičeni neprestano vikao na nju i ostale prisutne.

"On je podivljao kada mu je sudija produžio pritvor. Vrištao je, onda se obratio sudiji: 'Pustite me napolje, ja kući imam djecu', rekao je da će zbog mene morati svima da se dokazuje i pravda da nije nasilnik, a snimak svedoči da ipak jeste", tvrdila je ona.

Prema njenim riječima, tada je od sudije zatražila da se obrati osumnjičenom.

"Pitala sam ga: 'A je li Vaso, na moje dijete kući nisi mislio kada si me onako tukao i šutirao me dok sam ležala bez svijesti', nakon toga je usledio potpuni haos. Cijelo suđenje je bilo izuzetno stresno i napeto", rekla je Dejana.

Prikazan snimak brutalnog nasilja

Tokom postupka u sudnici je prikazan snimak na kojem se vidi kako Vaso zverski tuče Dejanu, nakon čega je, dok leži bez svijesti, i šutira u glavu.

- Gledanje snimka bilo je zastrašujuće, dodatno me uznemirilo što je pušten zvuk i što sam sve ponovo i gledala i slušala. Sjedjela sam i nijemo posmatrala svaki kadar. Imala sam osećaj da gledam nasilje koje je neko drugi doživeo, a onda su odjednom krenule da mi se tresu i ruke i noge, znojili su mi se dlanovi... - otkrila je tada pretučena Srpkinja.

Ona je ispričala i kako se ponašao osumnjičeni Vaso dok je gledao snimak.

- On je sjedio ispred mene, i u jednom momentu se uhvatio za glavu dok je gledao šta mi je radio. Kada je završen snimak izašla sam 10 minuta na pauzu. Nije mi bilo dobro, sestra i policajci su bili uz mene - ispričala je Dejana.

Neurolog dao pogrešnu dijagnozu

Na jednom od prethodnih ročišta svedočilo je troje doktora koji su bili dežurni te noći kada je Dejana prebijena, a oni prilikom pregleda Dejani nisu konstatovali teške tjelesne povrede koje je sudski vještak naknadno dokazao.

Saslušani svedoci

Kako je Dejana ispričala, na poslednjem suđenju svjedočilo je još dvoje medicinskih radnika koji su je pregledali nakon brutalnog nasilja koje je doživjela, a jedan svedok, ponovo nije došao.

- Na današnjem suđenju trebalo je da se sasluša svedok Milivoje B., ali policija ga nije pronašla na adresi i nisu uspjeli da ga dovedu. Sudija je ponovo izdao njegov nalog za privođenje kako bi mogao da uzme i njegovu izjavu. Na konstataciju sudije da Mića očigledno izbjegava da dođe, Vaso je rekao:" Ima svoje razloge sto ne dolazi..." - tvrdiloa je Dejana za "Blic".

Dejana je u razgovoru za "Blic" tada rekla da su svedočila preostala dva doktora koja su te noći dežurala u UC u Beranama, te da je jedna od svedoka navodno rekla da je neurolog bio taj koji je trebao da konstatuje teške tjelesne povrede.

- U jednom trenutku Vaso je ušao u raspravu sa jedim doktorom i počeo da viče na njega nekontrolisano. Ubrzo je izašao iz sudnice i ostao je samo Vaso, sudija, tužilac, porota i ja - tvrdila je ona.!

(Blic/MONDO)