Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država pokrenulo je danas istragu o kršenju građanskih prava povodom smrtonosne pucnjave u kojoj je u Mineapolisu stradao američki državljanin Aleks Preti, a koju je izveo savez­ni imigracioni službenik.

Istraga bi, u zavisnosti od nalaza, mogla da dovede i do krivičnih optužnica protiv uključenih službenika, iako je pravni prag za takav postupak visok, navodi Rojters.

Zamjenik državnog tužioca SAD Tod Blanš rekao je da američki Federalni istražni biro (FBI) ispituje pucnjavu od prošle subote, uz moguću pomoć Odjeljenja za građanska prava Ministarstva pravde, koje obično ima vodeću ulogu u istragama upotrebe sile organa reda.

On je naglasio da je riječ o preliminarnoj provjeri, ocijenivši da se radi o standardnoj istrazi u ovakvim okolnostima.

„Ovo je, kako bih opisao, standardna istraga FBI-a u okolnostima kakve smo vidjeli prošle subote“, rekao je Blanš na konferenciji za novinare.

Pucnjava u kojoj su imigracioni agenti usmrtili Pretija izazvala je široko negodovanje javnosti i navela administraciju američkog predsjednika Donalda Trampa da ublaži imigracionu akciju u američkoj saveznoj državi Minesoti.

Lokalni zvaničnici poručili su da saveznoj administraciji ne mogu da vjeruju i da sprovode sopstvenu istragu.

Preliminarni izvještaj Uprave za carinu i zaštitu granica SAD (CBP) navodi da su 37-godišnjeg Pretija upucala dva savezna službenika – agent Granične patrole i carinski službenik.

Preti je drugi demonstrant kojeg su ovog mjeseca ubili savezni agenti u Mineapolisu, jer je početkom januara agent američke Službe za imigraciju i carine (ICE) ubio američku građanku Rene Gud.

Ministarstvo pravde do sada nije otvorilo krivičnu istragu o kršenju građanskih prava u vezi sa pucnjavom u kojoj je ranije ovog mjeseca stradala 37-godišnja Gud, a koju je izveo službenik ICE-a.

Blanš je ranije izjavio da ne postoji osnov za krivičnu istragu u tom slučaju.