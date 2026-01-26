Tramp povlači dio ICE agenata u Minesoti nakon ubistva Aleksa Pretija.

Izvor: X/@washingtonpost/Youtube/White House

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa guvernerom savezne države Minesote Timom Volcom o ubistvu Aleksa Pretija (37) i haosu koji je uslijedio kako u ovoj saveznoj državi, tako i u mnogim drugim unutar Sjedinjenih Američkih Država zbog masovnih protesta koji su eskalirali. Agenti ICE (Služba za carinu i imigraciju) su, da podsjetimo, u subotu 24. januara ubili Aleksa Pretija u Mineapolisu zbog, prema njihovim tvrdnjama, njegove namjere da upotrijebi pištolj za koji je imao dozvolu i koji je imao kod sebe u tom trenutku.

Obojica su, prema pisanju "Skaj Njuza", opisali razgovor kao kvalitetan i produktivan. Volc je otkrio da Tramp, nakon ovog telefonskog sastanka, ozbiljno razmatra povlačenje određenog dijela agenata ICE iz Minesote kako bi se smanjile tenzije između građana i federalnih agenata.

Pogledajte fotografije sa protesta u Mineapolisu

Da podsjetimo, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa je osudila ponašanje Pretija i brani agente ICE argumentima da je reč o samoodbrani. Brojni svedoci koji su prisustvovali ubistvu tvrde da Preti nije izazivao agente i da nije potegao pištolj na njih.

Nakon ubistva Aleksa Pretija, izbili su masovni protesti u Mineapolisu. Otkazana je i NBA utakmica Minesote i Golden Stejt Voriorsa, a u međuvremenu su se protesti proširili u mnoge savezne države.