Barak Obama osudio je ubistvo Aleksa Pretija u Mineapolisu i pozvao na punu istragu, ističući da agenti moraju djelovati odgovorno.

Izvor: Profimedia

Pritisak na administraciju Donalda Trampa porastao je da se potpuno istraži ubistvo, kada su savezni imigracioni oficiri ubili 37‑ogodišnjeg medicinskog tehničara Aleksa Pretija u Mineapolisu.

Pozivi na istragu stigli su sa svih strana političkog spektra nakon što je analiza video snimaka pokazala da su oficiri iz Pretijevog držanja uklonili pištolj koji je, kako se navodi, imao dozvolu za nošenje - i koji on nije držao - prije nego što su ga usmrtili.

Bivši predsjednik Barak Obama i njegova supruga Mišel Obama nazvali su ubistvo "slomljenim srcem tragedijom" i "pozivom na buđenje za svakog Amerikanca, bez obzira na stranku, jer su mnoge naše osnovne vrijednosti kao nacije sve više pod napadom", prenosi Gardian.

U novoj izjavi, Obame su navele da savezni organi za sprovođenje zakona i imigracione agente nije djelovalo da rade na zakonit ili odgovoran način u Mineapolisu.

"Federalno sprovođenje zakona i imigracioni agenti imaju težak posao. Ali Amerikanci očekuju da obavljaju svoje dužnosti na zakonit, odgovoran način, i da rade sa državnim i lokalnim vlastima, a ne protiv njih kako bi se osigurala javna bezbjednost", stoji u izjavi.

Obame su takođe pozvale Amerikance da podrže talas mirnih protesta u Mineapolisu i drugim djelovima zemlje nakon incidenta koji je izazvao nacionalnu osudu i debate o ulozi savezne imigracione politike i ponašanju agencija poput ICE.

Administracija Trampa i ciljane akcije u Minesoti

Trampova administracija je tokom prošle godine ciljala Minesotu zbog navodnih prevara, posebno usmjeravajući se na somalsku zajednicu u državi, pri čemu je predsjednik održavao eksplicitno rasističke napade. U Minesoti živi oko 84.000 ljudi somalskog porijekla, od kojih su većina američki državljani ili legalni rezidenti.

Tramp je koristio skandal oko krađe saveznih sredstava namijenjenih socijalnim programima u Minesoti da opravda slanje agenata u državu, od kojih je veliki dio bio iz ICE-a.