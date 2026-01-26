Oglasio se očevidac ubistva muškarca u Mineapolisu, tvrdi da je bio priveden nakon toga.

Izvor: X/@Rightanglenews/@OmarFatehMN/Printscreen

Haos se ne smiruje u Sjedinjenim Američkim Državama nakon ubistva muškarca Aleksa Pretija (37) u subotu 24. januara u Mineapolisu. Za "CBS News" se oglasio muškarac koji tvrdi da je svedočio ubistvu u Mineapolisu, riješio je da progovori jer "ne želi da ćuti" kako je sam istakao.

"Neće me oni uplašiti. Moj otac mi je oduvek govorio da ne treba da se plašim osoba koje imaju istu vjeru kao i ja.

Svi na ovom svijetu vjeruju koliko i ja, to je moj trenutni osjećaj bezbjednosti.Vidio sam kada ga je agent upucao. Nije važno da li sam ga poznavao ili je, on je umro uzalud", izjavio je on predstavljajući se kao Havijer radi bezbjednosti sebe i svoje porodice.

Otkrio je u razgovoru sa novinarima da je nakon ubistva Pretija završio u pritvoru. Nije samo on završio iza rešetaka, već svi neposredni očevici ubistva.

Tvrdi da je u pritvoru proveo nekoliko sati. Prvo je bio sam, a onda su stigle još 24 osoba, a imao je dobar tretman - dobio je hranu, piće, ljekarsku pomoć i na kraju je pušten kući.

Da podsjetimo, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa je osudila ponašanje Pretija i brani agente ICE argumentima da je reč o samoodbrani. Brojni svjedoci koji su prisustvovali ubistvu tvrde da Preti nije izazivao agente i da nije potegao pištolj na njih.

Nakon ubistva Aleksa Pretija, izbili su masovni protesti u Mineapolisu. Otkazana je i NBA utakmica Minesote i Golden Stejt Voriorsa, a u međuvremenu su se protesti proširili u mnoge savezne države.

Pogledajte fotografije sa protesta u Mineapolisu