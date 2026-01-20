Zelenski predlaže formiranje zajedničkih odbrambenih snaga Ukrajine i Evrope sa do tri miliona vojnika, upozorava na rusku prijetnju i strahuje da bi fokus svijeta mogao da se preusmjeri sa rata u Ukrajini.

Ukrajina i Evropa trebalo bi da formiraju zajedničke vojne odbrambene snage sa do tri miliona vojnika, predložio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski lider je to rekao u razgovoru sa novinarima održanom preko aplikacije WhatsApp. Istakao je da je pitanje zajedničke vojske pokrenuo još prošle godine zbog prijetnje Rusije, koja do 2030. planira da ima 2,5 miliona vojnika.

"Pozvani smo u Trampov Odbor za mir"

U istom razgovoru Zelenski je naveo da je Ukrajina pozvana da se pridruži takozvanom Odboru za mir, tijelu koje predlaže američki predsednik Donald Tramp, a koje se smatra njegovim pokušajem stvaranja alternative Ujedinjenim nacijama. U odbor je već pozvan i ruski predsjednik Vladimir Putin. Zelenski je rekao da ne može da zamisli da sjedi u istom tijelu sa ruskim predstavnikom, ali je dodao da ukrajinski diplomati trenutno razmatraju poziv.

"Zabrinut sam zbog gubitka pažnje"

Zelenski je izrazio zabrinutost da bi međunarodna pažnja prema naporima za mir u Ukrajini mogla biti preusmjerena na pitanje Grenlanda, autonomne danske teritorije na koju Tramp polaže pravo.

"Zabrinut sam zbog bilo kakvog gubitka pažnje usred sukoba velikih razmjera", rekao je ukrajinski predsjednik, dodajući da spor oko Grenlanda i rat u Ukrajini ne bi trebalo posmatrati kao "zamjenjiva" pitanja, prenosi agencija Frans pres.