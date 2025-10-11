Policija traga za tinejdžerom (18), koji se dovodi u vezu sa pucnjavom u SAD.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Četiri osobe su ubijene, a najmanje 12 je ranjeno u masovnoj pucnjavi u SAD.

Napad se dogodio rano u subotu ujutro u Lelandu, Misisipi, saopštili su zvaničnici.

Gradonačelnik Lelanda, Džon Li, rekao je za CBS News da se pucnjava dogodila oko ponoći, a četiri povrijeđene osobe helikopterom su prevezene u lokalne bolnice. Za sada nema informacija o njihovom stanju.

"Pucnjava se dogodila na glavnoj ulici", naveo je Li.

Lokalni mediji pišu da su u gradu u to vrijeme bile osobe koje su prisustvovale domaćinskoj utakmici srednje škole Leland. Prema sajtu školskog distrikta, Leland High School trebalo je da igra utakmicu protiv Charleston High School.

Motiv napada trenutno nije poznat.

Nezvanično, policija traga za tinejdžerom (18), koji se dovodi u vezu sa pucnjavom.