Snimak tuče na benzinskoj stanici u Americi postao viralan, grupa mladića brutalno pretukla vršnjaka koji nema zdravstveno osiguranje.

Izvor: X/@Ctradezrs/printscreen

Stravična tuča dogodila se na benzinskoj stanici u Arkanzasu u Sjedinjenim Američkim Državama 17. januara ove godine, a snimak je postao viralan u američkim medijima i na društvenim mrežama, piše "Fox News". Mladić Nou Eperson (20) je zadobio teške tjelesne povrede nakon što ga je pretukla grupa vršnjaka.

Tuča je navodno izbila nakon verbalne svađe koja se dogodila na žurci blizu mjesta tuče na benzinskoj stanici. Lokalna policija je brzo stigla na lice mjesta, ali se većina učesnika već razišla.

Pogledajte fotografije tuče na benzinskoj stanici

Glavni osumnjičeni je Kuper Kamferdam (18) koji se sam predao policiji dva dana kasnije, 19. januara. Njegovo lice jasno se vidi na vrlo uznemirujućem snimku, on je prvi započeo tuču, udarao je Epersona pesnicama u glavu bez prestanka, a u jednom trenutku ga je šutirao nogom u glavu, čak ga je i gazio!

Pogledajte snimak tuče, upozoravamo vas da je izuzetno UZNEMIRUJUĆI!

Cooper Camderdam arrested for role in Hot springs Arkansas fight#Fightspic.twitter.com/Tm8h6Ohtiw — Viral Clipszzz (@Ctradezrs)January 23, 2026

On je optužen za krivično djelo nanošenja teških tjelesnih povreda prvog stepena. Nalazi se u pritvoru u pritvorskom centru okruga Garland uz kauciju od 500.000 dolara.

Oglasila se i majka pretučenog mladića, Kejti Eperson. Saopštila je da njen sin nema zdravstveno osiguranje zbog čega je pokrenuta akcija skupljanja novca preko sajta "Go Fund me".

"Razmatramo opcije kako da se ovi medicinski troškovi pokriju. Snažno vjerujem da bi osumnjičeni trebalo da plati medicinske račune.

Ne želim da se još neko povrijedi. Neka organi reda rade svoj posao i pravda će biti zadovoljena", izjavila je ona.