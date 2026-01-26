Sniježna oluja pogodila je veliki dio SAD, usmrtivši najmanje 17 ljudi, dok su stotine hiljada domaćinstava ostale bez struje, a saobraćaj i letovi širom zemlje su paralizovani.

Snažna zimska oluja pogodila je veliki dio Sjedinjenih Američkih Država, usmrtila najmanje 17 ljudi, dok je stotine hiljada domaćinstava ostalo bez električne energije. Smrtni slučajevi zabilježeni su u saveznim državama Njujork, Tenesi, Luizijana, Masačusets, Kanzas, Pensilvanija i Teksas.

Vlasti upozoravaju da su vremenski uslovi izuzetno opasni i apeluju na građane da ostanu u svojim domovima.

Zbog oluje otkazano je više od 10.000 letova, a brojne škole i putevi širom zemlje su zatvoreni. Karte sniježnih padavina pokazuju da je tokom vikenda snijeg zahvatio ogromna područja SAD-a. Iako se tokom ponedjeljka očekuje slabljenje sniježnih padavina, centralni i istočni dijelovi zemlje i dalje će se suočavati sa izuzetno niskim temperaturama.

Nacionalna meteorološka služba SAD-a (NWS) izdala je upozorenja koja se protežu od Teksasa na jugu do Nove Engleske na sjeveroistoku. Oluja je zahvatila i Kanadu – u Torontu je zabilježena rekordna količina snijega, dok je gradski aerodrom Pirsan u nedjelju bio gotovo paralizovan.

Njujork: Najgore je prošlo, ali opasnost i dalje postoji

Gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, izjavio je da je "najgore iza nas", ali je naglasio da opasnost još nije u potpunosti prošla, naročito za beskućnike.

"Samo zato što je oluja prošla, ne znači da je prošla i opasnost za beskućnike Njujorka. Ovo je napor u kojem svi učestvuju", rekao je Mamdani.

I dalje je na snazi upozorenje na opasne uslove za putovanja, a građani se pozivaju da, koliko god je moguće, izbegavaju saobraćajnice. Grad se, prema njegovim riječima, postepeno vraća u normalu, a cilj je da se već narednog dana stanje stabilizuje, iako će velike količine snega još neko vrijeme ostati na ulicama.

Gotovo 30 centimetara snijega u pojedinim četvrtima

Stanovnici Njujorka probudili su se uz gotovo 30 centimetara snijega u nekim djelovima grada. Gradske službe radile su do kasno u noć kako bi očistile trotoare. Javni prevoz uglavnom funkcioniše prema redu vožnje, ali uz česta kašnjenja.

Gradonačelnik je građanima savjetovao da ostanu kod kuće, odmore se i, u šaljivom tonu, pročitaju roman Heated Rivalry, popularnu kanadsku LGBTQ+ hokejašku romansu autorke Rejčel Rid, koja je trenutno veoma gledana na američkim striming platformama.

Vlasti nastavljaju da prate situaciju i upozoravaju da su oprez i solidarnost i dalje ključni dok se zemlja oporavlja od jedne od najsnažnijih zimskih oluja ove sezone.