Kamčatku je pogodio rekordni sniježni talas, u nekim djelovima palo i do tri metra snega, ulice i zgrade zatrpane, vlasti proglasile vanredno stanje.

Izvor: Instagram/scalalamontagna

Kamčatku je pogodio rekordni sniježni talas, tokom kojeg je u pojedinim djelovima poluostrva palo i do tri metra snega. Snažne zimske oluje izazvale su velike probleme, zbog čega su lokalne vlasti proglasile vanredno stanje.

U regionalnom centru, Petropavlovsku-Kamčatskom, ulice, vozila i zgrade gotovo su u potpunosti zatrpane snijegom, a mehanizacija je angažovana neprekidno kako bi se omogućilo funkcionisanje grada.

Meteorolozi navode da je riječ o jednom od najintenzivnijih sniježnih događaja u poslednjih nekoliko decenija. Situaciju su dodatno pogoršali jaki vjetrovi koji su formirali ogromne sniježne nanose, visoke i do krovova.

Ekstremni vremenski uslovi ozbiljno su poremetili saobraćaj, svakodnevni život i rad hitnih službi, još jednom ukazujući na sve izraženije vremenske ekstreme na ruskom Dalekom istoku.