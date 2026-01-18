Zbog snijega na Kamčatki je proglašeno vanredno stanje. Usljed snežne oluje putevi su zatvoreni, saobraćaj je poremećen, a veza sa velikim brojem naseljenih mjesta je prekinuta.

Izvor: X/HavaForum/RT_com/Printscreen

Surovi zimski uslovi koji traju na ruskoj Kamčatki praktično su zaustavili život. Zbog snježne oluje koja traje već nekoliko dana, visina snijega premašila je tri metra. U pojedinim oblastima nivo snijega dostigao je visinu četvrtog sprata zgrada.

Ekipe su bile prinuđene da kopaju tunele u snijegu kako bi stigle do starijih ljudi zarobljenih u svojim domovima, dok su snježne mase koje su se obrušile sa krovova odnijele dva života, navodi Kamčatka-inform.

Zbog snežnih padavina na Kamčatki je proglašeno vanredno stanje. Usljed snježne oluje putevi su zatvoreni, saobraćaj je poremećen, a veza sa velikim brojem naseljenih mjesta je prekinuta. Vlasti su rasporedile hitne službe u regionu.

Prema prvim podacima, u vremenskoj nepogodi na Kamčatki poginule su dvije osobe.

Snežna masa koja se srušila sa krova dvospratne kuće usmrtila je muškarca starog 60 godina. Takođe je stradao i 63-godišnji muškarac, koji je poginuo nakon što ga je zatrpala snežna masa sa krova druge zgrade.

Ministar za vanredne situacije Kamčatskog kraja Sergej Lebedev upozorio je građane:

"Još jednom vas molim da budete oprezni zbog ogromnih snježnih nanosa koji su se tokom oluje formirali na krovovima. Temperature su porasle, zbog čega je snijeg počeo da se obrušava sa krovova."

It’s not every day you have to TUNNEL to work



But nothing’s stopping Russia’s Kamchatka residents — not even a 4-meter WALL of snowhttps://t.co/oYvJXeFki8pic.twitter.com/Jzh8uVtoe7 — RT (@RT_com)January 17, 2026

Na snimcima koje je objavilo Ministarstvo za vanredne situacije Rusije vidi se kako spasioci kopaju tunele kroz višemetarske snježne nanose kako bi stigli do starijih osoba koje su ostale zarobljene u svojim domovima.

Rusya'nın Kamçatka kesiminde insanlar karda araçlarını arıyor. Görüntü efsanevi...pic.twitter.com/3jQnfb6sN2 — Hava Forum (@HavaForum)January 17, 2026

U prijestonici Kamčatke, Petropavlovsku-Kamčatskom, zbog nepovoljnih vremenskih uslova škole su zatvorene, a linije javnog prevoza obustavljene. Vlasti su pozvale građane da ne izlaze napolje bez prijeke potrebe dok se vremenski uslovi ne normalizuju.

Türkiye'deki kar severlerin hayali Rusya'nın Kamçatka kesiminde gerçekleşiyor. Kar kalınlığı 4 metreye yaklaştı.pic.twitter.com/bdgehAHhuF — Hava Forum (@HavaForum)January 17, 2026

U Petropavlovsku-Kamčatskom putari su u noći 17. novembra nastavili sanaciju posljedica nekoliko ciklona koji su se jedan za drugim obrušili na grad, saopšteno je agenciji RAI "Kamčatka-Inform" u administraciji regionalnog centra.