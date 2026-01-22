Zelenski iz Davosa upozorava da Evropa i dalje nema efikasan bezbjednosni odgovor, dok je Putin i dalje na slobodi.

Izvor: Justin Tallis, PA Images / Alamy / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski drži govor na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Zelenski je počeo svoj govor upoređujući situaciju u Ukrajini sa filmom "Dan mrmota".

Zelenski u govoru u Davosu napao Evropu

"Niko ne bi želio tako da živi, ponavljajući istu stvar nedeljama i mjesecima, pa naravno, i četiri godine. Upravo tako mi živimo. Baš prošle godine ovdje u Davosu, završio sam svoj govor riječima da Evropa mora da zna kako da se brani. Prošla je godina, a ništa se nije promijenilo. Još uvijek smo u situaciji u kojoj moram da kažem iste riječi", poručio je on.

Zelenski kaže da Evropa "nije čak ni pokušala da izgradi sopstveni bezbjednosni odgovor".

"Pogledajmo zapadnu hemisferu. Predsjednik Tramp je predvodio operaciju u Venecueli, a Maduro je uhapšen. Bilo je različitih mišljenja o tome, ali činjenica ostaje, Maduru se sudi u Njujorku. Putinu se ne sudi, a ovo je četvrta godina najvećeg rata u Evropi od Drugog svjetskog rata. Čovek koji ga je započeo nije samo na slobodi, već se i dalje bori za svoj zamrznuti novac u Evropi", rekao je Zelenski.

Pohvalio Trampa, kritikovao EU

Predsjednik Ukrajine optužio je Evropu da odugovlači sa krivičnim istragama protiv Rusije.

On ponovio kritike Donalda Trampa upućene Evropi, tvrdeći da "Evropa voli da razgovara o budućnosti, ali izbjegava da preduzme akcije danas".

Ukrajinski lider kaže da, iako pozdravlja odluku Velike Britanije i Francuske da pošalju trupe u posleratnu Ukrajinu, sve se ponovo svodi na učešće SAD.

Formiranje "ujedinjenih oružanih snaga"

Nastavljajući svoju kritiku Evrope, koja je mnoge šokirala, Zelenski je rekao da "akcije definišu kakvu ćemo budućnost imati".

"Zašto predsjednik Tramp može da zaustavi tankere iz tajne flote i zapleni naftu, a Evropa ne? Ruska nafta se transportuje pravo duž evropskih obala. Ta nafta finansira rat protiv Ukrajine, ta nafta pomaže u destabilizaciji Evrope. Ako Evropa ima novca, onda može da zaštiti svoj narod. Trenutno, ti tankeri zarađuju novac za Putina, a to znači da Rusija nastavlja da sprovodi svoju bolesnu agendu", smatra on.

Predsjednik Ukrajine izneo je predlog da su Evropi potrebne ujedinjene oružane snage koje mogu "zaista da brane Evropu danas".

"Ako Putin odluči da zauzme Litvaniju ili napadne Poljsku, ko će odgovoriti?", upitao je on.

"Rekli su da ne pominjem tomahavke"

On je rekao da je Kijevu savetovano da "ne pominje rakete tomahav Amerikancima, da ne pokvari raspoloženje", kao i da mu je rečeno "da ne pominje rakete taurus" i da izbegava da uvrijedi jednu ili drugu evropsku naciju.

"Evropa izgleda izgubljeno pokušavajući da ubedi američkog predsjednika da se promjeni. Ali on se neće promijeniti. Predsjednik Tramp voli ono što jeste i kaže da voli Evropu, ali neće slušati ovakvu Evropu", istakao je on.

Kako primjećuje "Skaj njuz", kritike Zelenskog uglavnom podsjećaju na riječi američkog predsednika Donalda Trampa sa kojim se upravo sastao.

Mirovni plan je "skoro spreman"

Zelenski je otkrio i da su dokumenta koja čine mirovni plan skoro spremna.

"Dokumenta usmjereni na okončanje ovog rata su skoro spremna, i to je zaista važno. Ukrajina radi sa punom iskrenošću i odlučnošću i to donosi rezultate", kaže on.

Ukrajinski lider dodaje da "Rusija mora biti spremna da završi ovaj rat, da zaustavi ovu agresiju". Takođe kaže da je razgovarao sa Trampom "o zaštiti neba".

"Hajde da okončamo ovaj 'Dan mrmota'. I da, moguće je", zaključio je on

(Blic/MONDO)