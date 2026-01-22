Petorica maskiranih razbojnika ukradenim automobilom upala su u tržni centar u Duizburgu i za svega dva minuta odnijela zlato i dragulje vrijedne skoro milion eura.

Izvor: X/rekapitulacija/printscreen

Spektakularna pljačka zlatare, koja je zabilježena nadzornim kamerama, dogodila se 19. januara u njemačkom gradu Duizburgu, a prema sumnjama istražitelja iza ovog drskog upada stoji ozloglašena međunarodna kriminalna grupa "Pink Panteri".

"Petorica maskiranih muškaraca su oko 4.30 časova ujutru ukradenim automobilom probila ulazna vrata tržnog centra "Forum", koji se nalazi u samom centru grada, a zatim se zaletjela pravo u izlog zlatare", prenose njemački mediji.

Na snimcima sa sigurnosnih kamera vidi se kako razbojnici pajserima razbijaju vitrine i u narandžaste torbe trpaju skupocjeni nakit. Cijela akcija trajala je svega dva minuta, a lopovi su za to vrijeme uspjeli da odnesu oko šest kilograma zlata i dragulja, ukupne vrijednosti od najmanje 760.000 eura.

Nakon pljačke, razbojnici su pobjegli, dok je policija stigla svega nekoliko minuta kasnije, po dojavi firme zadužene za obezbjeđenje tržnog centra. Na licu mjesta pronađen je plavi "opel korsa", za koji je utvrđeno da je ukraden, a registarske tablice nisu odgovarale vozilu.

Sve ukazuje na njih

S obzirom na objavljeni snimak sa nadzornih kamera, izvor za Kurir ističe da ovakva smjelost, hladnokrvnost i organizacija viđeni su samo kod "Pink Pantera". Inače, to je banda kradljivaca skupocjenog nakita, čiji su članovi mahom Srbi i ljudi sa Balkana.

"Sve ukazuje na njih, od načina na koji su upali u zlataru, preko načina bjekstva. S pravom istražitelji sumnjaju na "Pink Pantere" baš zbog izuzetno preciznog načina izvršenja pljačke, kao i zbog činjenice da je akcija trajala svega dva minuta", kaže izvor i dodaje:

"Ukradeni automobil kao "oružje" za probijanje ulaza, razbijanje vitrina pajserima i profesionalna podjela uloga tipični su obrasci koji se godinama povezuju upravo sa ovom kriminalnom grupom - navodi sagovornik i podsjeća da su ovako spektakularne pljačke viđane i ranije.

"Pink Panteri" su i u nekim ranijim pljačkama automobilima razbijali izloge juvelirnica", podsjeća sagovornik.

Drugi napad iste noći

Iste noći, oko 3 sata ujutru, nepoznate osobe pokušale su da provale i u drugu zlataru u ulici Kenigštrase. Izlog prodavnice na uglu ulice Klaubergštrase je razbijen, ali dodatno sigurnosno staklo spriječilo je provalnike da dođu do plena, pa su pobjegli praznih ruku. Policija ispituje da li su ova dva slučaja povezana.

Istraga u toku

Istragu je preuzeo Kriminalistički komesarijat 14. Tokom noći obezbjeđeni su tragovi, a zaplijenjeni automobil biće detaljno pregledan.

Posebnu misteriju predstavlja pitanje kako su počinioci uspjeli da vozilom uđu u pješačku zonu, uprkos zaštitnim stubićima, i dođu do tržnog centra. Policija je uputila apel građanima da se jave ukoliko imaju bilo kakve informacije ili sumnjiva zapažanja u noći između subote i nedelje.

(Kurir/Mondo)