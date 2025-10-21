Osam vrijednih predmeta ukradeno je iz Luvra u spektakularnoj pljački. Lopovi su se prerušili u radnike i za sedam minuta odneli neprocenjiva blaga. Sumnja se na Pink Pantere, dok Francuska javnost traži odgovore zbog ozbiljnih propusta u obezbjeđenju.

Osam neprocjenjivih umjetničkih predmeta ukradeno je iz Apollo galerije u čuvenom Luvru, a pljačku su, kako se sumnja, izveli naoružani pljačkaši koji su koristili motorne testere.

Lopovi su se prerušili u građevinske radnike i pomoću radne platforme ("čeri pikera") stigli do visokobjezbednosnih vitrina u muzeju. Pljačka je izvedena brzo i efikasno, a kradljivci su i dalje u bjekstvu.

Vlasti sumnjaju da su predmeti ukradeni po narudžbini, što dodatno otežava njihovo pronalaženje. Postoji bojazan da će zbog unikatnosti i visoke prepoznatljivosti biti uništeni prije nego što budu prodati.

U francuskoj javnosti sve glasnije se govori da iza pljačke stoji ozloglašena međunarodna kriminalna mreža poznata kao "Pink Panteri", čiji su članovi većinom bivši vojnici iz zemalja bivše Jugoslavije — Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Interpol procjenjuje da mreža ima oko 800 aktivnih članova širom svijeta.

Ova kriminalna grupa poznata je po spektakularnim i precizno isplaniranim pljačkama. U prošlosti su izvodili krađe i u muzejima i u luksuznim zlatarskim radnjama. Jedna od najpoznatijih bila je 2003. godine, kada su iz zlatare "Graff" u Londonu odneli dijamante vrijedne 23 miliona funti.

Šta je ukradeno?

U ovoj pljački nestalo je osam predmeta neprocjenjive istorijske i umjetničke vrijednosti:

Safirska tijara, ogrlica i minđuša koje su pripadale kraljicama Mariji Ameliji i Hortenziji,

Smaragdna ogrlica i par minđuša carice Marije Luiz, druge supruge Napoleona Bonapartea,

Relikvijar-broš,

Tijara carice Eugenije,

Broš u obliku velike mašne koji je pripadao istoj carici.

Eksperti uvjereni: Pink Panteri su iza svega

Stručnjak za bezbjednost Vil Gedis, koji se bavi iznudama, ucena­ma i praćenjem kriminalaca, izjavio je za britanski "Metro" da ova pljačka nosi "jasne tragove Pink Pantera".

"Umiješani su u zaista masovno drske, uzbudljive i odvažne pljačke", rekao je Gedis.

"Vjerujem da je ova krađa izvršena po narudžbini, što je razlog zbog kog sumnjam na Pink Pantere. Znamo da su bivši vojnici, visoko obučeni i disciplinovani, i da ciljaju upravo ovakve, lako prepoznatljive predmete."

On dodaje da je poseban znak njihove umešanosti i činjenica da je pljačka izvedena u 9:30 ujutru.

"To je izuzetno hrabar potez. Očigledno je sve bilo savršeno isplanirano, do najsitnijeg detalja, što je karakteristično za njih."

"Sramota za Francusku": sigurnosni propusti razotkriveni

Francuski ministar pravde Žerald Darmanen izjavio je da je incident pokazao ozbiljne propuste u obezbjeđenju i da su "Francuska i njen najpoznatiji muzej predstavljeni u lošem svjetlu".

U javnost je procurio i izvještaj Državnog revizorskog suda, "Cours des Comptes", u kojem se navodi da već duže vrijeme postoji ozbiljno kašnjenje u modernizaciji sigurnosnih sistema u Luvru.

Uprkos godišnjem budžetu od 280 miliona funti, otkriveno je da trećina prostorija u krilu muzeja gdje je pljačka izvršena nije imala nijednu sigurnosnu kameru.

"To je apsurdno", rekao je Gedis.

"Ako znate da prostor nema kamere, onda ga dodatno obezbjeđujete fizičkim obezbjeđenjem."

Stručnjaci navode da su pljačkaši proveli čak sedam minuta u muzeju, što se u svetu obezbjeđenja smatra "izuzetno dugim vremenom" za pljačku takvog obima.

Gedis zaključuje:

"Previše je pokazatelja koji ukazuju na to da ovo nije obična banda. Ovo je visoko organizovana kriminalna grupa."