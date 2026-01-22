Odbor američkog Kongresa izglasao je predlog da se bivši predsjednik SAD Bil Klinton i njegova supruga, bivša državna sekretarka Hilari Klinton, proglase krivima za nepoštovanje Kongresa, nakon što su odbili da se odazovu sudskim pozivima u istrazi o Džefri Epstinu.

Izvor: HOGP/House Oversight Committee/Ministarstvo pravde SAD

Ključni kongresni odbor u Sjedinjenim Američkim Državama izglasao je da se bivši predsjednik Bil Klinton i njegova supruga, bivša državna sekretarka Hilari Klinton, proglase krivima za nepoštovanje Kongresa zbog odbijanja da ispoštuju sudske pozive u okviru istrage o osuđenom prestupniku Džefriju Epstinu.



Predlog je usvojio Odbor za nadzor Predstavničkog doma, kojim upravljaju republikanci, uz podršku više demokrata, a sada će biti proslijeđen na glasanje cijelom Predstavničkom domu SAD.

Ukoliko predlog bude usvojen u punom sastavu Predstavničkog doma, predmet će biti upućen Ministarstvu pravde SAD.

Odbor je pozvao oboje Klintonovih da svjedoče o Epstinu, sa kojim se Bil Klinton pojavljuje na fotografijama iz 1990-ih i ranih 2000-ih godina.

Bil Klinton nikada nije optužen za bilo kakvo krivično djelo od strane žrtava Epstinovog zlostavljanja i negirao je da je imao saznanja o njegovim seksualnim zločinima.

Advokati Klintonovih ocijenili su da su sudski pozivi Odbora za nadzor "neizvršivi" i naveli da su već dostavili "ograničene informacije" koje su imali o Epstinu.

21. januara je devet demokrata glasalo zajedno sa republikancima da se Bil Klinton proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, dok su tri demokrate glasale da se isto učini u slučaju Hilari Klinton.

Ako Predstavnički dom izglasa predlog, Ministarstvo pravde bi odlučivalo da li će pokrenuti krivični postupak. Riječ je o prekršajnom djelu za koje je zaprećena novčana kazna do 100.000 dolara (74.500 funti) i kazna zatvora do jedne godine.

Predsjednik Odbora za nadzor Džejms Komer pozvao je pun sastav Predstavničkog doma da proglasi Klintonove krivima za nepoštovanje Kongresa, navodeći da je odbor poslao "jasnu poruku" da "niko nije iznad zakona i da se pravda mora primjenjivati jednako - bez obzira na položaj, poreklo ili ugled".

Klintonovi su tvrdili da su sudski pozivi, pravni nalozi za davanje svjedočenja - "ništa drugo do pokušaj da se politički rivali ponize, po nalogu predsjednika Donald Tramp".

U pismu Komeru, advokati Klintonovih naveli su da su sa odborom komunicirali "proaktivno i dobrovoljno".

Takođe su ocijenili da sudski pozivi "nemaju uporište u legitimnoj zakonodavnoj svrsi, da su neopravdani jer ne traže relevantne informacije i da predstavljaju presjedan koji narušava podjelu vlasti“.

Fotografije na kojima se Bil Klinton pojavljuje sa Epstinom, kao i na imanju pokojnog finansijera, nedavno je objavilo Ministarstvo pravde, nakon što je Kongres usvojio zakon kojim se nalaže objavljivanje materijala vezanih za istrage o Epstinu.

Na jednoj fotografiji vidi se bivši predsjednik kako pliva u bazenu, dok ga druga prikazuje kako leži na leđima sa rukama iza glave, u onome što izgleda kao đakuzi.

Portparol Bila Klintona, Anhel Urenja, rekao je nakon objavljivanja fotografija da su one stare više decenija i da je Klinton prekinuo kontakte sa Epstinom prije nego što su njegovi zločini postali poznati javnosti.

Većina dokumenata iz tzv. Epstinovih fajlova još nije objavljena, iako je zakonom nalaženo da su morali biti dostupni javnosti do 19. decembra. Među uklonjenim djelovima su lica i imena osoba koje su bile predmet istrage nadležnih organa. Zvaničnici navode da i dalje postoje milioni dokumenata koji tek treba da budu objavljeni.