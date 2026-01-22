Lideri EU održaće danas hitan samit u Briselu o Grenlandu i odnosima sa SAD, najavljeno je iz Evropskog savjeta.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Konkretan plan i program sastanka nije objavljen, ali TASS piše da će on biti održan u formatu radne večere "nakon 18.00 časova po srednjoevropskom vremenu".

Prema riječima neimenovanog izvora u Briselu, očekuje se da sastanak potraje do kasno u noć, usled neizvjesnosti situacije.

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta potvrdio je ranije na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da će samit biti održan i da će lideri razgovarati o punoj i bezuslovnoj podršci suverenosti i teritorijalnom integritetu Danske i Grenlanda.