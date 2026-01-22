Putin se oglasio o Grenlandu.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin komentarisao je situaciju sa Grenlandom. On je danas održao sastanak sa članovima Sjaveta za nacionalnu bezbijednost u Moskvi, prenosi "RIA Novosti".

"Što se tiče Grenlanda, pa to se nas uopšte ne tiče, šta će se desiti u vezi sa Grenlandom. Vašington i Kopenhagen će to riješiti međusobno.

Uzgred, Danska je uvijek tretirala Grenland kao koloniju i postupala je sa njim prilično grubo, ako ne i okrutno. To je druga stvar", započeo je Putin.

Potom je govorio o odnosima Rusije i Sjedinjenih Država u kontekstu Aljaske. Ova američka savezna država je nakada pripadala Rusiji o čemu je govorio ruski predsjednik.

"Međutim, mi imamo iskustva u rešavanju sličnih problema sa Sjedinjenim Državama još u 19. vijeku, mislim 1867. godine. Kao što znamo, Rusija je prodala Aljasku, a Sjedinjene Države su je kupile od nas.

Ako me sjećanje dobro služi, površina Aljaske je oko 1.717.000 kvadratnih kilometara, možda malo više. A Sjedinjene Države su kupile Aljasku od nas za 7,2 miliona američkih dolara", dodao je Putin.

Da podsjetimo, Tramp je ranije najavio da će uvesti visoke carinske mere evropskim članicama Alijanse ukoliko ne podrže Sjedinjene Američke Države u “kupovini” Grenlanda. Juče je prilikom svog obraćanja u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu kritikovao žestoko evropske sile, a izvrijeđao je i ponizio Emanuela Makrona, predsjednika Francuske, koji mu nije ostao dužan i odgovorio mu je putem društvenih mreža, a u međuvremenu je odustao od uvođenja carinskih mera evropskim NATO članicama.