Premijerka Danske kaže da Grenland nije na prodaju.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House/Socialdemokratiet/Printscreen

Premijerka Danske Mete Frederiksen održala je danas hitan sastanak povodom rastućeg pritiska Sjedinjenih Američkih Država na Grenland. Poručila je da Grenland nije na prodaju i da je najteži period tek pred Danskom i Grenlandom, prenosi britanski "Gardijan".

"Nije lako Danskoj da se sama suprotstavi pritisku koji je najteži za ovu generaciju. Mnogo dokaza govori da je najteži period tek pred nama.

Nešto mnogo važno je na kocki. Danska ne traži konflikt, ali je poruka jasna - Grenland nije na prodaju.

NATO savez mora da brani Grenland kao i svaku drugu teritoriju bilo koje članice Alijanse. Svima mora da bude jasno da Grenland ne želi da bude pod kontrolom Sjedinjenih Država niti dio njih", istakla je ona.

Zašto Tramp želi da zauzme Grenland?

Tramp je u više navrata dosad najavljivao mogućnost zauzimanja Grenlanda. Njegov argument je bezbjednost, odnosno predostrožnost Sjedinjenih Amerika kako Narodna Republika Kina ili Ruska Federacija ne bi zauzele Grenland.

Grenland je inače samoupravna teritorija u sastavu Danske koja je član NATO pakta. Grenland je bogat prirodnim resursima, prije svega rijetkim mineralima, britanski list piše da se unutar same Evropske unije navodno razmatraju sankcije za američke kompanije ukoliko Tramp odbije da NATO rasporedi trupe na Grenland.