Tramp poručuje da će uvesti carine Evropi ako ne bude dogovora o Grenlandu, odbija da govori o mogućoj upotrebi sile i tvrdi da je ostrvo ključno za bezbjednost SAD.

Predsjednik SAD Donald Tramp odbio je da otkrije planove i detalje u vezi sa mogućim preuzimanjem kontrole nad Grenlandom, ističući da će "100 odsto" uvesti carine evropskim zemljama ukoliko ne bude postignut dogovor o ostrvu koje je u sastavu Danske. Tramp je poručio Evropi da treba da se fokusira na rat između Rusije i Ukrajine, a ne na Grenland. Na pitanje NBC Newsa da li bi upotrijebio silu da zauzme Grenland, Tramp je kratko odgovorio: "Nemam komentar".

Američki predsjednik kritikovao je evropske lidere koji su se protivili njegovim planovima za Grenland, navodeći da ostrvo ima veliki značaj za nacionalnu bezbjednost SAD i zaštitu od spoljnih pretnji.

"Evropa bi trebalo da se fokusira na rat između Rusije i Ukrajine, jer se, iskreno, vidi šta su time postigli. To je ono na šta Evropa treba da se usmjeri, a ne na Grenland", rekao je Tramp.

"Hoću 100 odsto", naglasio je Tramp u odgovoru na pitanje da li će sprovesti planove o uvođenju carina evropskim zemljama ukoliko ne bude dogovora o Grenlandu.

Na kraju, Tramp je odbacio tvrdnje da Norveška nema uticaj na dodjelu Nobelove nagrade za mir i naglasio da odluka u potpunosti zavisi od komiteta.

"Norveška to u potpunosti kontroliše, uprkos onome što tvrde. Norveška voli da kaže da nema ništa s tim, ali zapravo ima sve", rekao je američki predsjednik.

Tramp je takođe istakao da su njegovi mirovni napori doveli do zaustavljanja osam ratova i spasavanja mnogih života, što smatra "većom nagradom" od Nobelove.

"Nobelova nagrada me ne zanima", zaključio je Tramp.