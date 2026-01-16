Tramp prijeti carinskim mjerama saveznicima zbog Grenlanda.

Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp nastavlja da "podiže temperaturu" unutar NATO saveza prijetnjom da će svima uvesti carinske mjere ukoliko se ne slažu sa njegovom idejom da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad ovim ostrvom, prenosi britanski "Gardijan". Ponovo je istakao da je riječ o bezbjednosnim interesima.

"Možda ću uvesti carinske mjere Grenlandu. Možda stavimo mjere državama koje se ne slažu sa nama oko Grenlanda. Nama je potreban Grenland zarad nacionalne bezbjednosti", objasnio je Tramp svoje stavove.

Zašto Tramp želi da zauzme Grenland?

Američki predsjednik Donald Tramp je u više navrata dosad najavljivao mogućnost zauzimanja Grenlanda. Njegov argument je bezbjednost, odnosno predostrožnost Sjedinjenih Amerika kako Narodna Republika Kina ili Ruska Federacija ne bi eventualno zauzele Grenland.

Grenland je inače samoupravna teritorija u sastavu Danske koja je član NATO pakta. Grenland je bogat prirodnim resursima, prije svega rijetkim mineralima, a unutar same Evropske unije navodno razmatraju sankcije za američke kompanije ukoliko Tramp odbije da NATO rasporedi trupe na Grenland.