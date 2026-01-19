Danska šalje dodatne borbene jedinice na Grenland, gdje je već raspoređeno nekoliko stotina vojnika.

Izvor: Thomas Traasdahl / AFP / Profmedia

Veći broj danskih vojnika, trebalo bi večeras da stigne u Kangerlusak na Grenlandu. Tu informaciju potvrdile su danske oružane snage za televiziju TV 2 iz te zemlje.

Kako prenosi TV 2, sa tom grupom na Grenland doputovaće i komandant danske kopnene vojske Peter Bojsen. Na Grenlandu se već nalazi nekoliko stotina vojnika, a sada stižu dodatne snage.

Pristigli vojnici učestvovaće u jačanju kontingenta danskih snaga koje su trenutno raspoređene na Grenlandu.

Ranije je komandant Arktičkog zapovjedništva Soren Andersen izjavio da je u Nuuk već stiglo oko 100 danskih vojnika, dok je sličan broj raspoređen i u Kangerlusaku. Tamo bi trebalo da započnu vojnu vježbu pod nazivom "Arctic Endurance", koja je ubrzana i pojačana nakon nedavnih izjava američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je u više navrata rekao da želi da pripoji Grenland Sjedinjenim Američkim Državama.